Pensa di avere mal di pancia ma ha poi scoperto di essere incinta: l’incredibile storia di Lucy Jones e di sua figlia, la piccola Ruby.

Pensa di avere mal di pancia ma è incinta

Lucy Jones, una giovane assistente di volo in formazione di 22 anni, era convinta soffrire di un semplice mal di pancia quando ha scoperto, invece, di essere incinta.

Quando è andata in bagno, infatti, la donna si è resa conto che la situazione fosse più grave del previsto nel momento in cui ha visto spuntare i piedini di sua figlia. È in questo modo che Lucy Jones ha scoperto di essere incinta.

Nel momento in cui la 22enne ha capito di non soffrire di crampi mestruali, ha immediatamente allertato i soccorsi ai quali ha spiegato di non aver mai provato i disturbi tipici delle gravidanze, di aver sempre avuto il ciclo mestruale e di aver sempre avuto rapporti protetti.

Nei mesi della gestazione, inoltre, aveva continuato ad andare a vivere in discotecae a bere alcolici, comportandosi normalmente in quanto all’oscuro di essere in dolce attesa.

La storia di Lucy Jones

La vicenda che ha avuto come protagonista Lucy risale allo scorso mese di marzo ma la giovane mamma ha deciso di raccontare la sua storia, ammettendo di aver vissuto come uno shock la scoperta della gravidanza. Durante la sua formazione come assistente di volo, aveva dovuto fare due test di gravidanza che avevano dato esito negativo.

Nonostante avesse notato di essere ingrassata, poi, la 22enne ha ammesso di essere molto stressata e di aver attribuito i chili in più a questo fattore.