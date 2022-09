Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler: tutto sulla terza stagione

Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler sta per debuttare sugli schermi. La terza stagione della serie prequel DC su Alfred è molto attesa dal pubb

Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler sta per debuttare sugli schermi. La terza stagione della serie prequel DC su Alfred è molto attesa dal pubblico. Scopriamo tutto su questa terza stagione, di cui è ufficialmente uscito il trailer.

Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler: la terza stagione

Pennyworth sta per tornare sugli schermi con la sua attesissima terza stagione e lo farà in grande stile. La terza stagione della serie prequel DC su Alfred, con protagonista Jack Bannon, ha cambiato titolo ed è pronta a debuttare nel mese di ottobre su HBO Max, mentre è già stato rilasciato il primo trailer. La connessione dello show, sviluppato da Epix e passato alla piattaforma streaming di casa Warner Bros Discovery, con il mondo di Batman è ancora più evidente, come si deduce dal nuovo titolo: Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler La tanto attesa stagione dedicata alle avventure di Alfred Pennyworth precedenti alla nascita di Bruce Wayne, ovvero Batman, è pronta a debuttare e a conquistare il suo pubblico.

“Prima di Batman; prima di Gotham; prima del maggiordomo… C’era Alfred” recitano le scritte nel trailer. E immediatamente arriva Jack Bannon, con una battuta memorabile: “Mi faccio pagare per i miei servigi, ma il mio onore non è in vendita”. Questo è quando anticipato su questa nuova stagione di una origin story che fino ad oggi ha dimostrato di poter ottenere il successo anche senza la presenza di uno degli eroi più famosi di casa DC.

Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler: il cast

Alfred Pennyworth è sempre stato lì, accanto a Batman, ma non si è mai saputo molto sul suo conto, nonostante abbia avuto una vita molto interessante prima di diventare il più stretto alleato del supereroe. La serie voleva mostrare la sua vita e permettere al maggiordomo di diventare una vera e propria star del suo show. Una serie che ha ottenuto un grande successo ed è ufficialmente arrivata alla sua terza stagione, che debutterà il 6 ottobre su HBO Max.

Nel cast della serie, ideata da Bruno Heller e Danny Cannon, oltre a Jack Bannon, troviamo anche Ben Aldridge, Emma Paetz, Paloma Faith, Ramon Tikaram, Dorothy Atkinson, Ryan Fletcher, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler: curiosità

Il co-creatore Danny Cannon, intervistato da Collider, aveva spiegato che lui e Bruno Heller immaginavano cinque stagioni per raccontare tutta la storia di Pennyworth che avevano in mente. Dopo la messa in onda del finale della seconda stagione, il co-creatore Bruno Heller ha raccontato di essere davvero pieno di entusiasmo in vista dell’uscita della terza stagione. Con l’ingresso in scena di Lucius Fox, in Pennyworth sono stati introdotti tutti i personaggi che saranno dei veri pilastri per Bruce Wayne. “Come avete visto in questa stagione, il mondo sta cambiando molto rapidamente ed è una sorta di accelerazione di ciò che tutti noi abbiamo visto negli ultimi 50 anni, questa corsa verso uno strano nuovo mondo che nessuno capisce davvero e nel quale nessuno sembra sentirsi a proprio agio. Batman è il personaggio mitico moderno che lotta con tutte queste contraddizioni” ha spiegato Bruno Heller.