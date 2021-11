Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, è stato arrestato per pedopornografia. I Carabinieri hanno trovato del materiale nel suo computer. Il parroco era molto conosciuto in tutto il Sannio.

Don Nicola De Blasio, 55 anni, direttore della Caritas di Benevento e sacerdote molto conosciuto, soprattutto per il suo impegno per i giovani, in particolare al Rione Libertà, dove è parroco presso la Chiesa di San Modesto, è stato arrestato per pedopornografia. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità. I fedeli sono in rivolta dopo aver appreso questa terribile notizia. La maggior parte di loro è incredula per quanto emerso e c’è anche chi parla di una presunta “vendetta“.

Non vogliono credere a questa notizia.

Una terribile accusa quella nei confronti di Don Nicola De Blasio, ovvero la presunta detenzione di materiale pedopornografico. La scoperta è avvenuta su mandato della Procura di Torino. La Polizia Postale ha scoperto sul computer in casa del prete delle immagini e dei video a sfondo sessuale, che coinvolgevano dei minori. Lo assistono gli avvocati Massimiliano Cornacchione e Alessandro Cefalo.

Don Nicola De Blasio, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, è ai domiciliari.

La notizia si è subito diffusa, sconvolgendo la comunità. Molti non credono all’ipotesi della Procura. Puntano il dito contro una presunta “vendetta” ai danni del sacerdote. Non vogliono credere a questa notizia e tendono tutti a difenderlo. Don Nicola De Blasio è molto noto per il suo impegno nel Rione Libertà.