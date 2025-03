Un viaggio emozionante in Thailandia

Il programma Pechino Express 2025 continua a sorprendere il pubblico con la sua quarta tappa, che si svolgerà in Thailandia. Dopo aver affrontato le sfide delle Filippine, le coppie rimaste in gara si preparano a immergersi in un nuovo contesto ricco di cultura, spiritualità e paesaggi incantevoli. La Thailandia, conosciuta per la sua bellezza naturale e la sua storia affascinante, rappresenta una sfida unica per i concorrenti, che dovranno affrontare prove impegnative in un ambiente completamente diverso.

Le sfide della quarta tappa

La serata di giovedì 27 marzo segnerà l’inizio di una nuova avventura per le sette coppie in gara. Partendo dalla città di Khon Kaen, una delle più grandi della Thailandia, i concorrenti dovranno percorrere ben 450 chilometri per raggiungere il traguardo finale a Phitsanlulok. Durante il percorso, le coppie dovranno affrontare diverse sfide, cercare alloggi e gestire il budget di un euro al giorno a persona, il tutto mentre cercano di arrivare tra i primi al tanto agognato Tappeto Rosso.

Chi sono i concorrenti in gara?

Le coppie che continuano a lottare per la vittoria sono: Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo e, infine, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Con la competizione che si fa sempre più serrata, ogni coppia dovrà dimostrare le proprie capacità e strategia per evitare l’eliminazione e continuare il viaggio.

Un appuntamento da non perdere

Per tutti gli appassionati di Pechino Express, l’appuntamento è fissato per giovedì 27 marzo alle su Sky Uno e in streaming su NOW. Non perdere l’occasione di seguire le avventure di queste coppie coraggiose, pronte a tutto pur di arrivare al traguardo e conquistare il titolo di vincitori. La Thailandia promette di essere un palcoscenico straordinario per nuove emozioni e colpi di scena, rendendo questa tappa indimenticabile.