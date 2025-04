Un viaggio indimenticabile nel cuore del Nepal

Pechino Express 2025 si prepara a portare i suoi concorrenti in una delle tappe più affascinanti e impegnative del programma: il Nepal. Con 430 chilometri da percorrere, le coppie si troveranno ad affrontare non solo la bellezza mozzafiato delle montagne, ma anche sfide che metteranno alla prova il loro spirito di squadra e la loro resistenza. Questa ottava tappa, che si svolgerà tra la valle di Kathmandu e Pokhara, promette di essere un mix di emozioni, spiritualità e strategia.

Le coppie in gara e le loro dinamiche

Le cinque coppie rimaste in gara sono pronte a sfidarsi in un contesto che richiede non solo forza fisica, ma anche astuzia. I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, portano con sé l’esperienza e la disciplina di due campioni olimpici, mentre i Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, si destreggiano tra bisticci e strategie. Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, cercano di riprendersi la scena dopo una settimana difficile, mentre le Sorelle Togni, Samanta e Debora, si mostrano agguerrite e pronte a sorprendere. Infine, le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, si preparano a giocare la carta della strategia, ma dovranno stare attente a non commettere errori fatali.

Il fascino del Nepal e le sue sfide

Il Nepal non è solo un paesaggio da cartolina, ma un luogo ricco di spiritualità e cultura. I concorrenti si troveranno a respirare un’aria diversa, caratterizzata da un’altitudine che potrebbe influenzare le loro performance. Costantino della Gherardesca, con il suo stile unico, guiderà i viaggiatori attraverso questa avventura, mentre l’inviato Fru offrirà