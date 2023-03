I cuccioli con i superpoteri stanno per tornare al cinema con un secondo capitolo: Paw Patrol II non vede l'ora di coinvolgere grandi e piccini

Dopo il grande successo del primo capitolo, Paw Patrol avrà finalmente un seguito. L’annuncio è stato fatto da Paramount+ e pare che Paw Patrol II arriverà nelle sale cinematografiche proprio nel 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo capitolo dei cagnolini animati.

Paw Patrol II: quando esce il nuovo film al cinema?

Stando a quanto dichiarato Paw Patrol II dovrebbe arrivare al cinema sicuramente nel 2023, ma si parla dei mesi di settembre e/o ottobre 2023. Molti dicono che l’uscita ufficiale sarà il 28 settembre 2023, mentre esistono ancora voci che Paw Patrol II uscirà verso il 13 ottobre 2023. La voce più certa è la prima, perciò segnate in agenda il 28 settembre 2023.

Di che cosa parlerà Paw Patrol II? La trama del secondo capitolo del film

Se bene ricordiamo, la fine di Paw Patrol: The Movie (così si chiama il primo capitolo) ha visto Liberty unirsi alla squadra come membro ufficiale e il sindaco Humdinger e la sua squadra sono stati arrestati a messi in carcere per i loro crimini. Stando a quanto riferito, pare che in Paw Patrol II i cuccioli protagonisti si ritroveranno dotati di grandi superpoteri dopo che una strana meteora precipita e si schianta su Adventure City. Sicuramente non mancheranno divertimento e tante emozioni: Paw Patrol II unirà di nuovo la fantasia, l’avventura e la grande voglia di condividere un momento insieme. I cuccioli stanno per tornare: siete pronti?

Il cast di Paw Patrol II

Molto probabilmente la banda protagonista del primo capitolo di Paw Patrol la ritroveremo anche nel secondo capitolo. A tale proposito, quindi, troveremo: Will Brisbin come voce di Ryder, Iain Armitage come Chase, Kingsley Marshall come Marshall, Callum Shoniker come Rocky, Lilly Bartlam come Skye, Keegan Hedley come Rubble e Shayle Simons come Zuma. Nel primo film sono stati introdotti anche Liberty, un bassotto doppiato da Marsai Martin e Dolores, un barboncino doppiato da Kim Kardashian.

Sicuramente in Paw Patrol II il pubblico troverà ancora la voce di Ron Pardo doppiare il sindaco Humdinger e il capitano Turbotm il biologo marino amico della Paw Patrol. Quasi sicura anche la presenza di Yara Shadidi, nei panni di Kendra Wilson, così come quella di Randall Park e Dax Shepard nei panni delle guardie di sicurezza del sindaco. Il cast di Paw Patrol II, inoltre, non esclude l’introduzione di nuovi cuccioli, pronti a unirsi alla squadra. Ci si riferisce a Everest (Berkley Silverman), Tracker (Mateo Carnovale), Tuck ed Ella (Eamon Hanson e Isabella Leo), Mighty Twins, Rex (Luxton Handspiker), Wild Cat (Tristan Mammitzsch) e infine Robo-Dog, grande autista di veicoli che parla solo abbaiando.

Tutto pare essere pronto, la Paw Patrol band sta per tornare a conquistare tutti.

Dove vedere Paw Patrol II (e non solo)

Paw Patrol II arriverà al cinema nel 2023, ma si pensa che successivamente entrerà a fare parte del catalogo delle varie piattaforme streaming, in primis quella di Paramount+.

Non a caso, infatti, il primo capitolo del film Paw Patrol: The Movie, è disponibile in streaming in abbonamento su NOW e su Paramount+, ma non solo. Esso può essere anche noleggiato su Google Play.

Non ci resta che attendere aggiornamenti e la squadra dei cuccioli non vede l’ora di raccontarci che cosa succederà.