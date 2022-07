Ermal Meta si è visto costretto ad annullare i suoi impegni per alcuni problemi di salute. L'annuncio del cantante.

Ermal Meta ha annunciato via social di dover annullare alcuni degli impegni per lui previsti in queste ore a causa di un problema di salute.

Ermal Meta: come sta

Ermal Meta ha annunciato via social – postando alcune foto – che alcune parti del volto gli si sarebbero inspiegabilmente gonfiate.

Il cantante si è quindi visto costretto ad annullare alcuni degli impegni per lui previsti in queste ore:

“Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha scritto sui social, e ancora:

“A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione.

Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”, ha scritto il cantante mostrando il suo volto visibilmente gonfio e provato. Al momento non è dato sapere cosa abbia colpito Ermal Meta, e in tanti tra i suoi fan gli hanno espresso il loro supporto e il loro affetto in vista della sua completa guarigione. Il cantante fornirà ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore?