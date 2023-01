Paulo César Gorgulho: carriera e vita privata dell’attore

Paulo Cesar Gorgulho è un attore che fa parte del cast della serie The Endless Night, che vedremo presto su Netflix. Una serie basata su una storia realmente accaduta in Brasile, una tragedia che ha sconvolto il paese.

Paulo Cesar Gorgulho: chi è?

Paulo Cesar Gorgulho è nato a Sao Lourenco il 16 maggio 1959. È un attore brasiliano, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella telenovela Pantanal e nel film O Cangaceiro. Nel 2005 ha ottenuto un grande successo come antagonista principale di Essa Mulheres, una soap basata sull’opera di Jose de Alencar. Diplomato all’EAD, è apparso in televisione nel 1987, nella telenovela Carmem, ma ha raggiunto il successo come rubacuori in Pantanal, nel 1990, su Rede Manchete.

Ha interpretato José Leoncio nella prima fase della telenovela e, su richiesta del pubblico, è tornato nella seconda fase come José Lucas de Nada. Nel 1991, su Rede Globo, ha partecipato a O Dono du Mundo, di Gilberto Braga, e nel 1992, a Despedida de Solteiro, scritto da Walter Negrao. Nel 1994 ha partecipato a Fera Ferida, di Aguinaldo Silva e, un anno dopo, era nel cast della miniserie Decadencia, di Dias Gomes.

Nel 2002 ha partecipato alla miniserie O Quinto dos Infernos, diretta da Wolf Maya, e nel 2007, Paulo ha partecipato a Caminhos do Caracao, soap opera di Rede Record, dove ha interpretato Josias, il marito di Cassandra, che scompare all’inizio della storia.

L’attore ha lavorato molto anche a teatro, dove ha recitato in commedie come Sua Excelência, o Candidato (1990), di Marcos Caruso, e Mephisto (1993), diretto da José Wilker. Nel 2001 ha messo in scena Eu Falo o que Elas Querem Ouvir, di Mario Prata, con la regia di Roberto Lage. Ha anche recitato nello spettacolo Frankenteins, di Jo Soares. Il debutto cinematografico è arrivato con Filhos e Amantes (1981), diretto da Francisco Ramalho Jr. Ha poi realizzato O Pais dos Tenentes (1987), di Joao Batista de Andrade, e ha lavorato in Per Tutti – O Trampoli da Vitoria (1997), di Luis Carlo Lacerda, in O Cangaceiro (1997) di Annibale Mussaini e in Uma Avventura do Zico di Antonio Carlos da Fontoura. Dal 1989 è sposato con l’insegnante Vânia Gnaspini dalla quale ha avuto tre figli: Catarina (1990), Guilherme (1995) e Francisco (2006).

Paulo César Gorgulho in The Endless Night

Paulo César Gorgulho fa parte del cast di The Endless Night, una serie tv che sta per debuttare su Netflix, che parla della terribile tragedia avvenuta in Brasile, nella discoteca Kiss. Insieme a lui, nel cast, sono presenti Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro e Bel Kowarick, che interpretano personaggi distrutti dalla perdita dei figli, Erom Cordeiro e Laila Zaid, che sono i poliziotti che hanno indagato sul caso, e Paola Antonini, Nicolas Vargas, Manu Morelli, Luan Vieira, Miguel Roncato e Sandro Aliprandini, che interpretano le vittime della tragedia. “Quando un rogo uccide 242 persone in un nightclub, tutto ciò che i genitori delle vittime possono fare è piangere…e lottare affinché giustizia sia fatta” è la didascalia di Netflix riguardo la miniserie The Endless Night, che debutterà su Netflix il 25 gennaio 2023 per raccontare la vera storia dell’incendio della discoteca Kiss, in cui hanno perso la vita 242 giovani a Santa Maria, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul.