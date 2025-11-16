Patricia Nikole Ritorna con Redken: Innovazione e Maestria nel Colore dei Capelli

Quando si parla di arte del colore contemporanea, il pensiero va immediatamente ai lavori di Patricia Nikole, nota come @paintedhair. Questa colorista di talento è un’educatrice e un’icona di tendenze, sempre in prima linea nel reinventare l’uso del colore. Recentemente, Nikole ha annunciato il suo ritorno a Redken come Ambasciatrice Artistica Globale.

Per Nikole, questa collaborazione rappresenta un viaggio che si chiude. Redken è stata infatti la prima piattaforma che le ha permesso di esprimere la sua arte e di connettersi con altri professionisti del settore.

È qui che ha calcato per la prima volta il palco principale e dove ha trovato un equilibrio tra la sua carriera in ascesa e la maternità.

I fatti

“Il mio ritorno a Redken segna l’inizio della mia vera carriera artistica”, confida Nikole. “Questo marchio ha influenzato il mio modo di percepire il colore, l’istruzione e l’importanza di far parte di una comunità professionale. Tornare a lavorare con i miei colleghi e con un brand che continua a guidare l’industria è per me un vero e proprio ritorno a casa.”

La missione di elevare il settore

Nel suo nuovo ruolo, Nikole si unisce a un prestigioso gruppo di oltre 20 professionisti di Redken, tutti impegnati a plasmare il futuro del colore professionale. Oltre a contribuire a innovazioni tecniche, previsioni di tendenze e formazione, apporterà la sua esperienza pratica e il suo occhio creativo in vari aspetti, dallo sviluppo di prodotti alla narrazione delle campagne.

Al centro della sua missione c’è un forte impegno verso la comunità dei parrucchieri.

“È un grande onore, ma soprattutto una responsabilità”, sottolinea. “Non si tratta solo di me; è fondamentale potenziare l’intero settore. Insieme a Redken, il nostro obiettivo è semplice: vogliamo aiutare le carriere a crescere e far brillare i clienti.”

Una sinergia di valori e visioni

Questo messaggio di crescita e empowerment si allinea perfettamente con la missione di Redken. “In Redken crediamo che arte, educazione e innovazione debbano andare di pari passo, e Patricia Nikole incarna questo equilibrio in modo straordinario”, afferma Mounia Tahiri, Direttore Generale di Redken.

“La sua arte e il suo approccio innovativo al colore hanno ispirato milioni di persone, ma ciò che la distingue è la sua passione per l’istruzione e il suo impegno nell’elevare la comunità professionale.”

Un movimento di creatività e fiducia

Grazie alle sue tecniche distintive, note come PaintedHair™, e al suo ruolo di mentore per una nuova generazione di coloristi, l’arte di Nikole è diventata un vero e proprio movimento che celebra la creatività, la connessione e la fiducia in se stessi. Il suo ritorno a Redken non rappresenta solo un traguardo professionale, ma è anche una celebrazione del legame che unisce artista e brand, fondato su valori comuni e una visione condivisa del futuro della bellezza professionale.

“Il ritorno di Patricia è un promemoria di ciò che rende Redken così speciale”, aggiunge Sarah Barr Battle, SVP di Marketing e Digitale per Redken. “Quando professionisti talentuosi e appassionati si uniscono con uno scopo comune, la creatività fiorisce, l’istruzione si espande e l’intero settore avanza.”

Una nuova era per il colore sta per iniziare, caratterizzata da passione e scopo.