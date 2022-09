Pasquale La Rocca: chi è, carriera, curiosità

Pasquale La Rocca è nato il 24 giugno 1989 a Napoli ed è un ballerino e coreografo italiano che ha già raggiunto notevoli traguardi. Conosciuto nel mondo in qualità di ex campione italiano di liscio e latin, ha esordito anche sul piccolo schermo raggiungendo così un’ancora più vasta notorietà.

Pasquale La Rocca: chi è, gli esordi

La sua carriera ha avuto inizio a livello amatoriale nel 2003, quando si è aggiudicato il terzo posto ai Campionati Nazionali di Danza in coppia con Concetta Picascia. Ha poi vinto il TeamMatch a San Benedetto e il MasterDanzOpen a Pescara facendo però coppia con Vincenza Napolitano, nel 2005 e nel 2006. Ha poi vinto nuovamente a San Benedetto nel 2007, questa volta però in coppia con Marika Fondi, sua compagna di successi anche alla Supercoppa di Foligno dell’anno seguente.

Prima di esordire a livello professionale, ha vinto il Trofeo Amateur Latin al Clapson Dodd Competition Day nel 2012 in coppia con Kristina Pfeiffer. Poi Pasquale La Rocca ha alzato l’asticcella, sfondando a Broadway.

Pasquale La Rocca: i successi del ballerino

Nel 2014, infatti, Pasquale La Rocca si è unito alla produzione di Burn The Floor nella produzione di Broadway, con una tournée in tutto il mondo fino al 2018.

Si è poi unito al corpo di ballo di Strictly Come Dancing.

Nel mondo del piccolo schermo, ha ottenuto tantissime soddisfazioni. Infatti ha preso parte nel 2019 al programma Dancing with the stars, nell’edizione del Belgio. Si tratta del corrispettivo estero di Ballando con le stelle. Quell’anno Pasquale La Rocca ha vinto l’edizione del programma, entrando subito dopo nel cast anche del programma irlandese in qualità di professionista.

Sembra che il giovane ballerino di talento abbia deciso di non abbandonare il format, per lui così fortunato: a settembre 2022, infatti, ha annunciato ufficialmente via Instagram la sua partecipazione a Ballando con le stelle nella versione nostrana. “Dopo aver viaggiato il mondo negli ultimi quindici anni, finalmente torno a casa”: ha commentato così l’annuncio il ballerino, felice di potersi finalmente esibire anche nel suo paese natale.

Non c’è dubbio che i suoi fan italiani siano felici di vederlo finalmente nello show di Milly Carlucci. Il pubblico che segue Pasquale La Rocca è abbastanza nutrito, d’altro canto: basti pensare che conta ben 282 mila followers sul suo profilo Instagram, ricchissimo di contenuti riguardanti la sua carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, la privacy regna sovrana. Si evince poco dai suoi post, sempre molto professionali. Sicuramente emerge da qualche foto l’ottimo rapporto che ha con sua sorella, ma chi gli ha rubato il cuore? Sarà impegnato o single al momento? Questo non è dato saperlo, ma forse la partecipazione di Pasquale La Rocca allo show italiano sarà un’occasione anche per conoscerlo meglio da quel punto di vista.

Un’ultima curiosità su Pasquale La Rocca però c’è: detiene infatti, insieme a Dianne Buswell, un record mondiale. La distanza più lontana ballata da una coppia è di 12,60 km (7,54 miglia), raggiunta proprio dal duo in occasione dell’evento Unilever a Londra, Regno Unito, il 9 maggio 2022.