Un artista con una storia unica

Pargev Vardanyan, conosciuto come PARG, è un artista che incarna la fusione tra tradizione e modernità. Originario di un piccolo villaggio sulle rive del lago Sevan in Armenia, ha vissuto un percorso di vita che lo ha portato a esplorare diverse culture e stili musicali. Trasferitosi in Russia durante l’adolescenza, ha studiato arti teatrali e ha co-fondato la band The Edge Chronicles, esibendosi in vari paesi dell’ex Unione Sovietica. Questo background multiculturale ha influenzato profondamente la sua musica, rendendola unica e riconoscibile.

Il brano Survivor: un inno alla resilienza

Il suo brano “Survivor” è molto più di una semplice canzone; è un inno alla resilienza e alla forza interiore. Con testi che parlano di superare le avversità e di rimanere forti di fronte alle difficoltà, PARG riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano. La canzone è stata scelta per rappresentare l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2025, un palcoscenico internazionale dove la musica diventa un mezzo di comunicazione universale. La performance di PARG promette di essere intensa e carismatica, capace di catturare l’attenzione del pubblico e dei giurati.

Un viaggio verso l’Eurovision

Il percorso di PARG verso l’Eurovision è iniziato con la vittoria al Depi Evratesil, la selezione nazionale armena. Con il suo stile musicale che fonde elementi tradizionali armeni con sonorità pop e elettroniche, ha conquistato il cuore di molti. La sua carriera da solista, avviata nel 2022, ha già visto collaborazioni con artisti locali e reinterpretazioni di brani di successo. La sua discografia, che include singoli e un EP pubblicato nel 2023, è un chiaro segno del suo talento e della sua dedizione alla musica.

Un messaggio di speranza

“Survivor” non è solo una canzone, ma un messaggio di speranza per chiunque stia affrontando momenti difficili. I testi invitano a non arrendersi, a combattere e a ricordare la propria forza interiore. PARG, con la sua storia e il suo messaggio, rappresenta una nuova generazione di artisti che parla di diversità e inclusione, temi cari alle nuove generazioni. La sua performance all’Eurovision, prevista per il 15 maggio, sarà un momento cruciale per mostrare al mondo il potere della musica come strumento di cambiamento e resilienza.