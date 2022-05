Seppur il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino abbia una difficile giovinezza alle spalle ha saputo collezionare premi e grandi successi nella carriera.

Paolo Sorrentino: chi è, film e carriera

Il regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino è nato a Napoli il 31 maggio 1970 e quando ha sedici anni rimane orfano di entrambi i genitori, morti a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio provocata da una stufa.

Si iscrive all’Università per studiare Economia ma presto decide che la sua carriera è quella nel mondo del cinema quindi abbandona gli studi. Inizia a lavorare nel reparto produzione e a proposito di questa esperienza dichiarerà in un’intervista:

Uno dei primissimi lavori che ho fatto è stato lavorare sul set. Avrei voluto lavorare nel reparto regia ma sono entrato a film già iniziato e quindi non c’era più posto, così fui dirottato in produzione. Non era precisamente il mio campo, in quanto questo lavoro prevedeva un’organizzazione mentale che non mi si confà, e tra i vari disastri che feci ci fu quanto di più grave si può fare in un set, cioè perdere un girato. Poi l’ho ritrovato in macchina mia lasciata aperta di notte a Napoli quindi fu un vero miracolo!

Il suo primo lungometraggio risale al 2001 e si intitola L’uomo in più, presentato al Festival del Cinema di Venezia e nel quale lavora per la prima volta insieme all’attore Toni Servillo. Con quest’ultimo tornerà a collaborare con il film Le conseguenze dell’amore nel 2004, il quale ottiene ben 5 David di Donatello. Nel 2008 ottiene un successo internazionale grazie alla pellicola Il Divo, nel quale l’attore Servillo interpreta il ruolo di Giulio Andreotti.

Un altro David di Donatello vincerà il suo film This Must Be The Place che vede una straordinaria performance di Sean Penn. Riceve l’Oscar per il miglior film straniero per La grande bellezza, dove collabora ancora con Toni Servillo. Altri successi saranno il film Youth – La giovinezza del 2015; la serie tv The Young Pope con Jude Law e il sequel The New Pope con John Malkovich e il film Loro del 2018.

Vita privata

Paolo Sorrentino è sposato con Daniela D’Antonio, giornalista per Repubblica. I due si conoscono da moltissimo tempo, come la moglie ha affermato in un’intervista:

Conobbi Paolo per puro caso. All’epoca Repubblica e la sede dei Teatri Uniti erano nello stesso palazzo e così ebbi modo di conoscere anche Toni Servillo. Tutti e tre ci conosciamo da tantissimo tempo e quando le amicizie nascono da ragazzi hanno radici profonde e non ci si lascia più. Così è stato per noi. Abbiamo condiviso molte cose insieme: abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo divertiti. Quando siamo tornati dalla notte degli Oscar ci siamo guardati per un momento e ci siamo detti che la nostra vita è davvero bella e fortunata.

Dalla D’Antonio, il regista napoletano ha avuto due figli di nome Anna e Carlo.