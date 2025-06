Paige DeSorbo svela i suoi segreti di bellezza per un’estate radiosa

Immagina di essere in una calda giornata estiva, con un venticello leggero che ti accarezza il viso mentre ti godi un bicchiere di limonata ghiacciata. Ecco, questa è l’atmosfera che Paige DeSorbo, fondatrice del brand di abbigliamento da casa Daphne, evoca quando parla della sua routine di bellezza. Con un sorriso contagioso e l’energia tipica di chi ama ciò che fa, Paige ci guida attraverso i suoi prodotti preferiti e i rituali che la fanno sentire al meglio durante i mesi più caldi.

I must-have della bellezza di Paige

Quando si tratta di cura dei capelli, Paige non ha dubbi: “Sono completamente ossessionata dalla collezione gloss di TRESemmé”, confessa. E chi non lo sarebbe? I mini spray per capelli sono un vero e proprio tesoro da viaggio, perfetti per dare quel tocco finale durante una gita improvvisata. “Finalmente ho trovato un buon prodotto da portare con me!” aggiunge, con un entusiasmo che è difficile non condividere.

La scoperta di Saie Beauty

Un altro pezzo forte della sua routine? Il correttore e il bronzer di Saie Beauty. “Li ho iniziati a usare da un paio di settimane e sono totalmente innamorata!” afferma. Leggero ma efficace, questo prodotto ha conquistato il cuore di Paige, che non riesce a fare a meno di sottolineare quanto sia facile da applicare.

Il rituale della ‘girl shower’

Ma non è tutto: Paige parla con passione della sua ‘girl shower’, un momento sacro della domenica. “Le ragazze si lamentano che i loro fidanzati passano il tempo a giocare a golf o a guardare il football, ma per me sarebbe un sogno!” È un momento di pura bellezza: un rituale che prevede scrub del cuoio capelluto, olio per i capelli e maschere. “Ho appena comprato uno strumento su Amazon: un grattascalpo!” racconta, con un sorriso malizioso che fa sembrare tutto questo incredibilmente divertente.

Prodotti da non perdere

Paige è anche una grande fan dei gloss labbra di Summer Fridays; “Sono fantastici!” dice. E non è finita qui: “Adoro i blush di Rhode e non posso fare a meno di Saie Beauty”, continua, elencando i suoi prodotti preferiti con un entusiasmo contagioso.

Le scelte di pulizia

Sui consigli dei professionisti, Paige ha recentemente ricevuto un suggerimento interessante: “Mai usare un detergente in crema!” Così, ha deciso di passare ai gel detergenti, trovando grande soddisfazione con il prodotto di Face Reality. “Cerco di fare una pulizia del viso almeno una volta al mese, anche se può essere difficile e costosa”, ammette, rivelando il suo segreto per una pelle radiosa: le maschere notturne di Medicube, scoperte grazie a TikTok.

Fondamenta solide

Quando si parla di fondotinta, Paige ha trovato il suo amore eterno: L’Oréal Paris True Match, che usa da quando aveva 17 anni. E per quanto riguarda la cipria? “Adoro la compatta Fit Me di Maybelline, che uso dai tempi dell’università”. Non è curioso come alcune scelte rimangano fisse nel tempo? “Sono molto affezionata ai prodotti da drugstore, ma mi piacciono anche i prodotti di lusso”, dice, mostrando un perfetto equilibrio tra praticità e glamour.

Un tocco finale

Infine, non possiamo dimenticare la nebbia viso di Caudalie, che Paige tiene sempre nel suo bagaglio a mano. “È fantastica per rinfrescare il trucco e può davvero salvarti in situazioni in cui non hai tempo di lavarti il viso”, dice, dimostrando che i piccoli segreti possono fare la differenza. E per quanto riguarda i profumi? “Adoro tutti i profumi di Victoria Beckham, soprattutto quello turchese!” Non c’è niente di meglio per sentirsi belle e sicure di sé.