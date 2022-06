Overdrive: trama e cast

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, sul 20, andrà in onda il film Overdrive, diretto da Antonio Negret, con Scott Eastwood, Freddie Thorp e Ana de Armas. Un film da non perdere.

Overdrive, film con Scott Eastwood: dove guardarlo

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, in prima serata sul 20, andrà in onda il film Overdrive.

Una pellicola diretta da Antonio Negret, con Scott Eastwood, Freddie Thorp e Ana de Armas, che interpretano i protagonisti. L’appuntamento è alle ore 21.10 circa sul 20. Il film è uscito al cinema nel 2017 e ha incassato 9,6 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui solo 7 mila dollari nel mercato statunitense. Nel nostro Paese la pellicola ha incassato 1,31 milioni di euro. Un film che racconta la storia di due ladri di macchine che vengono ingaggiati per un colpo davvero unico nella storia.

I due finiranno per rimanere coinvolti in una guerra tra due organizzazioni criminali. Ci saranno moltissimi colpi di scena, tra inseguimenti spettacolari e incidenti sconvolgenti, che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Il film è disponibile in streaming su NOW e TimVision. Potrà essere seguito gratuitamente in diretta streaming su Mediaset Infinity, nella pagina dedicata alle dirette, e sarà disponibile gratuitamente on-demand dopo la messa in onda.

La replica del film è prevista mercoledì 29 giugno 2022 alle 23.30, sempre su canale 20. Da non perdere!

Overdrive: la trama

Overdrive racconta la storia di due ladri di macchine ingaggiati per un colpo davvero memorabile. Sono Andrew e Garrett Foster, due famosi ladri di rare auto d’epoca. I due vengono ingaggiati per rubare una meravigliosa Bugatti del 1937, che è stata battuta all’asta per oltre due milioni di dollari. I ladri realizzano un colpo davvero unico nel suo genere, senza precedenti, tanto perfetto quanto del tutto sfortunato. Il colpo, infatti, è ai danni di Morier, un noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa appartenente alla mafia tedesca, che ha deciso di stabilirsi in Costa Azzurra. Nonostante il grande orgoglio per il colpo perfetto, i due ladri finiscono in mezzo ad una guerra tra due organizzazioni criminali e la loro vita viene messa a dura prova e in pericolo. Morier li minaccia di morte e minaccia anche la fidanzata di Andrew. Questo li porta a dover accettare forzatamente il ricatto del criminale, che potrebbe avere ulteriori pericolose conseguenze. Devono rubare a Klemp la sua preziosa Ferrari 250GTO del 1962. Andrew e Garrett inizieranno ad escogitare un piano perfetto, che li metterà realmente a dura prova, tra inseguimenti mozzafiato e incidente incredibili. Riusciranno ad uscire indenni dalla situazione in cui sono finiti e a risolvere tutto?

Overdrive: il cast

