Outlet temporaneo CityModa a Triggiano: sconti esclusivi da non perdere!

CityModa ha recentemente introdotto un concetto innovativo di shopping con il suo primo temporary outlet in Puglia, situato a Triggiano. Questo nuovo spazio commerciale si distingue non solo per gli sconti fino al 50% su una selezione di prodotti, ma anche per l’atmosfera vivace e coinvolgente che promette di trasformare l’esperienza di acquisto in un evento da ricordare.

Il temporary outlet di CityModa è progettato per rimanere aperto per soli 90 giorni, durante i quali i visitatori possono esplorare un’ampia gamma di articoli moda per uomo, donna e bambino.

La proposta include marchi rinomati e stili alla moda, rendendo questo outlet un punto di riferimento per chi desidera rinnovare il proprio guardaroba a prezzi accessibili.

Inaugurazione e eventi speciali

La cerimonia di apertura dell’outlet è programmata per giovedì 23 ottobre, a partire dalle 17:30. Questo evento, denominato ReOpening Party, è aperto al pubblico e richiede una registrazione gratuita tramite Eventbrite. Durante la serata, i partecipanti potranno godere di un’atmosfera festosa, con intrattenimento e attività pensate per tutta la famiglia.

Un nuovo modo di vivere lo shopping

Marilù Fiore, Marketing Manager di CityModa, afferma: “Con questo progetto vogliamo rivoluzionare il concetto di shopping in Puglia, rendendo ogni visita un’opportunità di scoperta e divertimento. Non si tratta solo di sconti, ma di creare una comunità attratta dalla moda e dall’arte”. Grazie a questo approccio, il temporary outlet diventa un luogo dove il commercio si fonde con la creatività, offrendo esperienze uniche a ogni visita.

Un assortimento pensato per famiglie

Il temporary outlet non è solo un’ottima occasione per gli adulti, ma è anche pensato per i più piccoli. Con una selezione di abbigliamento per bambini di marchi prestigiosi, i genitori possono trovare capi di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Le collezioni disponibili comprendono felpe, t-shirt e giubbotti, tutti caratterizzati da design moderni e comfort.

Le migliori proposte per i più piccoli

Tra i capi d’abbigliamento per bambini spiccano le felpe con cappuccio e le t-shirt con loghi accattivanti, perfetti per i giovani amanti della moda.

Non mancano anche le giacche e i piumini, essenziali per affrontare le temperature più fredde con stile. CityModa si impegna a proporre solo il meglio per garantire che i più piccoli siano sempre alla moda.

Il temporary outlet di CityModa a Triggiano rappresenta quindi un’opportunità da non perdere per chiunque ami il fashion e desideri risparmiare senza rinunciare alla qualità. È consigliabile prenotare il proprio posto per l’inaugurazione e prepararsi a vivere un’esperienza di shopping senza precedenti.