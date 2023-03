Erano 10 i film candidati al premio Oscar 2023 come miglior film. Scopriamo insieme l’incasso di tutti i candidati al premio, con numeri davvero impressionanti.

Oscar 2023: il cambiamento degli incassi

La notte degli Oscar è sempre uno degli eventi più importanti e più attesi che riguardano il mondo del cinema. In questa 95esima edizione sono stati dieci i film candidati al Premio Oscar 2023 come miglior film. Comscore ha deciso di compilare una classifica degli incassi totalizzati da questi 10 titoli. Si tratta di un dato molto importante da totalizzare, soprattutto tenendo conto che negli ultimi 20 anni il numero di grandi successi al botteghino presenti nella categoria “miglior film” è diminuito in modo significativo, andando a confermare il pensiero di alcuni, che pensando che ci sia stato un distacco notevole tra l’Academy e i gusti del pubblico delle ultime generazioni. Quasi 20 anni fa, nel 2004, Il Ritorno del Re aveva totalizzato lo storico “clean sweep” vincendo ben 11 Oscar su 11 nomination, dopo essere riuscito a dominare il box-office globale. Qualche anno dopo Avatar di James Cameron non è riuscito a vincere l’Oscar come miglior film, vinto in quell’occasione da The Hurt Locker, anche aveva incassato meno di 50 milioni di dollari in tutto il mondo. Da quel momento i film che hanno vinto l’Oscar più importante sono in realtà stati visti da un pubblico decisamente più ristretto rispetto al passato, andando a confermare la teoria secondo cui ci sia stato un distacco con i gusti delle persone.

Oscar 2023: l’incasso dei candidati come miglior film

Da un paio di anni, l’Academy ha imposto un ampliamento forzato nella categoria miglior film, che ora include ben 10 titoli. Quest’anno sono stati presentati grandi titoli pop, come Avatar: la via dell’Acqua e Top Gun: Maverick, la cui presenza contribuisce a far crescere gli ascolti alla cerimonia. Si tratta di un dato molto importante per le casse dell’Academy, che guadagna circa 100 milioni di dollari all’anno dalla licenza della trasmissione televisiva. La classifica compilata da Comscore evidenzia anche il fatto che gli Oscar sono ancora molto importanti come trampolino di lancio al box-office per diverse pellicole. Alcuni film hanno realizzato una porzione di incassi proprio dopo le nomination. Un esempio è Women Talking, che ha raccolto quasi 4 milioni dei 5 milioni complessivi dopo l’annuncio delle nomination. Avatar: la via dell’acqua ha raccolto l’11% dopo le nomination, così come Tár e Gli spiriti dell’Isola, mentre The Fabelmans di Steven Spielberg ha raccolto il 13% in più. Chi non ha potuto approfittare di questo trampolino di lancio è stato Top Gun: Maverick, che era da poco uscito in streaming, così come Elvis. Everything Everywhere All at Once, nonostante fosse uscito nella prima metà del 2022, è stato riportato nelle sale cinematografiche dopo le nomination, riuscendo così a raccogliere altri 3.4 milioni di dollari dopo l’annuncio, ovvero il 4,7% del totale. Complessivamente i candidati all’Oscar come miglior film, usciti al cinema, hanno incassato 1,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle cifre più alte degli ultimi anni, e 4,3 miliardi di dollari a livello globale. Fuori dai giochi Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è uscito solo su Netflix.

La classifica degli incassi

La classifica è la seguente: