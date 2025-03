Tendenze beauty sul red carpet

La 97esima edizione degli Oscar, tenutasi al Dolby Theatre di Los Angeles, ha messo in luce non solo i film più acclamati, ma anche le ultime tendenze beauty che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Quest’anno, il red carpet ha visto il trionfo delle tonalità fredde e dei tocchi metallizzati, un’estetica che richiama lo stile Y2K degli anni Duemila. L’icy make-up, caratterizzato da sfumature gelide e riflessi luminosi, ha dominato i look delle star, mescolandosi a un’eleganza classica ispirata all’Old Hollywood. Questo mix ha dato vita a trucchi discreti e raffinati, ma soprattutto brillanti, dimostrando come il minimalismo possa convivere con un tocco di glamour.

Il trionfo di Anora e il cinema indipendente

La serata è stata segnata dal trionfo di Anora, un film indipendente che ha conquistato ben cinque statuette, tra cui miglior film e miglior regia. Il regista Sean Baker ha eguagliato il record di Walt Disney per il maggior numero di vittorie in una sola serata, ritirando premi per la produzione, la regia, il montaggio e la sceneggiatura originale. Baker ha esortato i registi a continuare a realizzare film per il grande schermo, sottolineando l’importanza del cinema indipendente in un’industria sempre più dominata dai colossi dello streaming. La vittoria di Anora ha riacceso un dibattito già emerso a Cannes nel 2024, riguardo al crescente favore delle giurie verso il cinema indipendente, spesso considerato di nicchia.

Critiche e controversie

Tuttavia, non tutti hanno accolto con entusiasmo la scelta dell’Academy di premiare Anora. Alcuni critici hanno definito il film grazioso, ma non all’altezza di altre opere in gara, più impegnate e strutturate. Questa scelta ha sollevato interrogativi sulla tendenza a premiare la semplicità narrativa a discapito della complessità artistica. Mentre il red carpet brillava di luci e riflessi metallici, al di fuori del Dolby Theatre si registravano sviluppi giudiziari legati a un caso di cronaca nera che ha tenuto banco nelle settimane precedenti. Le indagini, ancora in corso, hanno portato a nuovi interrogatori e alla raccolta di prove, creando un quadro complesso che richiederà ulteriori approfondimenti prima di arrivare a una conclusione.