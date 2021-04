L’oroscopo della settimana di Paolo Fox rivela i dettagli per ogni segno per il periodo che va dal 19 al 25 aprile 2021. Di seguito i contenuti più importanti segno per segno.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox, dal 19 al 25 aprile 2021

Nell’oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 aprile 2021 Paolo Fox si concentra su amore e lavoro descrivendo come variano segno per segno. Le previsioni rivelano i dettagli sui segni più fortunati del periodo. Fra questi, svettano in cima Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete

Nonostante l’abbandono di Venere, per le storie d’amore nate da poco si prospettano giornate rilevanti. Quanto alla professione, si ha una grande voglia di emergere.

Toro

Possibile che per il Toro si riaccenda la passione: da lunedì a fianco al segno vi saranno infatti Sole e Mercurio. Magari nella conferma di una relazione che lasciatasi alle spalle vecchie incertezze, trovi un percorso migliore.

Gemelli

Per quanto riguarda l’amore si tratta di un oroscopo importante per chi vuole conoscere gente nuova, anche perché Venere sarà nel segno dall’inizio di maggio e aiuterà anche i single più reticenti.

Se nella coppia ci sono state diffidenze o rancori, questo è il periodo adatto per cercare di trovare un accordo.

Cancro

Marzo è stato un periodo di crisi ma adesso è tempo di stabilità. Dal punto di vista relazionale, infatti, possono prendere avvio ottimi progetti. Che sia una persona per cui si prova forte attrazione recente o una relazione duratura destinata a passi importanti, maggio e luglio sono il periodo migliore per realizzare le proprie aspettative di coppia.

Leone

Sono stati diversi i dubbi in merito al livello di fiducia fra partner. Ma è tempo di evitare complicazioni ulteriori e ristabilire gli equilibri. Nel lavoro è un momento di discreta produttività, una leggera svogliatezza che potrebbe prolungarsi fino al weekend. Ma la calma è un elemento positivo per le ambizioni.

Vergine

Si prospettano occasioni rilevanti sul profilo degli incontri. Pudore e paura in questo non aiutano affatto. Dunque è necessario superare le proprie incertezze e mostrarsi più sicuri. In ambito lavorativo, gli sforzi dell’ultimo periodo hanno già portato i loro frutti e si prospetta per la settimana a venire una decisione importante.

Bilancia

Finalmente anche per il segno della Bilancia arrivano le garanzie in amore: si prospettano dei momenti speciali col segno del Leone o del Gemelli. I periodi di incomprensioni fra partner devono essere superati. Le coppie forti hanno il destino dalla loro parte nel portare avanti buoni progetti.

Scorpione

Venere diventerà opposta ma non creerà grossi problemi. A metà settimana potrebbe emergere un confronto diretto in alcune coppie alcune coppie. In alcuni casi si tratterà di periodi complicati iniziati da un pò, in altri piccole questioni da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro intorno a mercoledì potrebbe esserci indecisione all’orizzonte.

Sagittario

La passione comincerà a prendere piede nella settimana a venire. La positività aiuterà a trovare le giuste persone con cui provarla. Però è meglio non lanciarsi troppo, soprattutto con le persone che appartengono al segno dei Gemelli, della Vergine e dei Pesci.

Capricorno

Si prospettano nuovi incontri e anche il fine settimana promette bene. Le coppie consolidate potrebbero fare ulteriori passi entro l’estate. Quanto al campo professionale, confronto e dialogo caratterizzeranno la settimana.

Acquario

Il periodo si contrassegna dalla poca voglia di amare oppure dall’incapacità di capire una persona. La propria vita affettiva, soprattutto se si è affrontata una separazione, non è delle migliori. Ma consigliato aspettare i tempi giusti ed evitare le questioni. Le tensioni nelle coppie ancora legate potrebbero essere sorte a seguito di problemi economici. Non sottovalutare questo aspetto, poiché potrebbero ripresentarsi.

Pesci

Grazie alla vicinanza di Venere l’amore verrà favorito e in caso si incontrino nuovi persone si darà priorità a serietà e dedizione. Se c’è stata una separazione, si può trovare un accordo. Nelle coppie ancora unite, le discussioni potrebbero ridimensionarsi.