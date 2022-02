Con l’arrivo di febbraio il popolo cinese celebra il proprio Capodanno. Il 2022 secondo il calendario cinese sarà l’anno dedicato alla Tigre. Abbiamo quindi cercato di capire cosa prevedono le stelle per questo particolare oroscopo per quanto riguarda i campi dell’amore, dell’amicizia e del lavoro.

Anche voi siete curiosi di scoprire cosa vi riserva questo particolare anno? Continuate a leggere l’articolo!

Cosa prevede l’oroscopo cinese per l’Anno della Tigre

Partiamo proprio dal segno della Tigre, coraggiosa, energica e simbolo di forza è la vera protagonista del 2022. Sotto questo segno secondo quanto previsto dall’oroscopo cinese ci sono tutte quelle persone nate negli anni 1974, 1986 e 1998.

Le stelle prevedono molti cambiamenti ed altrettante piacevoli novità nella vita dei nati sotto il segno della Tigre, che dovranno farsi trovare preparati per saper affrontare un anno davvero pieno facendo molta attenzione a non lasciarsi sopraffare dagli eventi.

Cosa dicono le stelle per gli altri segni del Capodanno Cinese

Per i nati sotto il segno del Topo, il 2022 sarà l’anno perfetto per concentrarsi su se stessi.

Mentre per le persone nate sotto il segno del Bue, sarà il periodo giusto per trovare l’amore con la A maiuscola. Per il segno del Coniglio, noto per essere molto socievole, questo sarà un anno di nuove conoscenze o perché no, anche di amicizie riscoperte, mentre i Dragoni, più chiusi, dovranno imparare ad aprirsi un po’ di più. I nati sotto il segno del Serpente invece dovranno sfruttare il 2022 per poter crescere professionalmente. Il Cavallo dovrà imparare a tenere a bada il proprio spirito indomito spesso causa di non pochi problemi per i nati sotto questo segno.

Il 2022 sarà un bellissimo anno pieno di novità anche per la Capra mentre i nati sotto il simpatico segno della Scimmia dovranno imparare a farsi notare e a valorizzarsi. I nati sotto il segno del Gallo invece dovranno trovare il coraggio di mettere un freno al loro stakanovismo, allo stesso modo quelli nati sotto il segno del Cane e del Maiale.

Come si calcola il proprio segno

Diversamente dal nostro oroscopo, quello cinese si basa su un ciclo di 12 anni e comprende 12 segni zodiacali cinesi rappresentati dagli animali più comuni (tranne ovviamente il dragone, creatura mitologica tipica della cultura cinese) e sono appunto il topo, il bue (o bufalo), la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Le date del capodanno lunare cinese possono variare di anno in anno, questo significa che non è detto che venga festeggiato sempre a partire dal primo febbraio, ma il capodanno è sempre compreso in una fascia di tempo che va da gennaio ad appunto a febbraio.

Proprio per queste variazioni chi è nato tra questi due mesi dovrà tenere conto del giorno del capodanno cinese per calcolare il proprio segno zodiacale. Per esempio, non è detto che quelli nati a gennaio 1992 siano del segno della scimmia.