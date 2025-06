Orologi Breda: il connubio perfetto tra vintage e modernità per ogni fashionista

Hai mai notato come alcuni accessori riescano a raccontare storie più di altri? Gli orologi, in particolare, sono come piccoli racconti da indossare. Ebbene, se sei alla ricerca di un tocco di classe che ricorda il passato ma si sposa perfettamente con il presente, gli orologi Breda potrebbero fare al caso tuo. Fondata da Amir e Shabeena Meghani, Breda è un marchio che ha saputo coniugare design moderno e ispirazioni vintage, creando pezzi unici che hanno conquistato il cuore di molte celebrità.

Un successo tra le celebrità

Non sorprende che nomi del calibro di Emily Ratajkowski, Demi Lovato e Raul Lopez sfoggino con orgoglio i loro orologi Breda. E chi non vorrebbe indossare ciò che indossano loro? Tra i modelli più amati, l’Elemental Jane ha una silhouette ovale che fa sognare. Quando EmRata lo indossa, il mondo sembra fermarsi un attimo per ammirare quel perfetto connubio di eleganza e semplicità.

La nuova collezione Tethered

Parlando di novità, non si può non menzionare la recente collezione Tethered, che unisce le iconiche casse degli orologi di Breda a cinturini sottili e intrecciati. Ho tenuto d’occhio il modello Jane con il quadrante in madreperla blu per oltre un anno e, quando è stata lanciata questa nuova versione, non ho potuto resistere. Si abbina perfettamente agli anelli in oro e argento che indosso quotidianamente. E per chi, come me, ha polsi sottili, il cinturino è completamente regolabile, eliminando ogni preoccupazione di scivolamenti imbarazzanti!

Un tocco di lusso accessibile

Se la versione che desideravi è andata esaurita, non disperare! Ci sono altre colorazioni e stili di cinturini disponibili. Dico sempre che ogni occhio ha il suo orologio, e il Tethered Jane in metallo misto è davvero un affare: quel mix di materiali è perfetto per ravvivare anche l’outfit più noioso da lavoro.

Il fascino del Breda Time Ring

Hai visto Demi Lovato con il suo Breda Time Ring? È un anello in acciaio inox decorato con cristalli austriaci, realizzato in collaborazione con Dalmata. E non è solo un gioiello: ha anche un quadrante funzionante! Sì, è ancora disponibile e potrebbe essere il tuo prossimo acquisto impulsivo (sì, sto parlando proprio di te, amante dello shopping).

Stili che non puoi perdere

Al di là dei modelli più noti, Breda offre una gamma incredibile di stili. Il Virgil, ad esempio, ha una forma rettangolare con un quadrante color ocra che è semplicemente irresistibile. O il Revel, con una chiusura elegante, e il Coda, che gioca su linee più maschili. Non dimentichiamo infine il Sync, un orologio meccanico androgino che riesce a unire funzionalità e design in modo impeccabile. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Consigli di stile per ogni occasione

Un consiglio da vera appassionata di moda: non limitarti a indossarli singolarmente! Segui l’esempio delle tue influencer preferite e inizia a sovrapporre più orologi per un effetto bracciale maxi. È un modo fantastico per esprimere la tua personalità e divertirti con la moda.

La bellezza degli orologi Breda è che non sono solo accessori, ma veri e propri pezzi di conversazione. Quindi, la prossima volta che ti chiedi dove trovare l’accessorio perfetto, ricorda che potresti dover solo guardare al polso delle tue icone di stile. E chi lo sa? Potresti scoprire un nuovo amore per il tempo che scorre, elegante e senza tempo.