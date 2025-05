La serenità di fronte al tempo che scorre

Ornella Vanoni, una delle voci più iconiche della musica italiana, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla vita e sull’amore in un’intervista a ‘Verissimo’. A quasi 91 anni, l’artista si mostra sorprendentemente lucida e serena, affrontando temi delicati come la morte e la solitudine con una dolcezza disarmante. La sua consapevolezza del tempo che passa non è un motivo di paura, ma piuttosto un invito a vivere intensamente ogni momento.

Un rapporto profondo con la vita

“Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia”, ha dichiarato la Vanoni, esprimendo il desiderio di vivere finché possa dare e ricevere dalla vita. Questo legame profondo con l’esistenza è ciò che la spinge a guardare il suo corpo che cambia con tenerezza, accettando il passare degli anni come un compagno di viaggio piuttosto che un nemico. La sua visione della vita è chiara: “Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla, io non vorrò più vivere”. Questa affermazione risuona come un monito per tutti noi a cercare sempre il significato e la bellezza in ciò che ci circonda.

Nel corso della sua vita, Ornella ha vissuto relazioni appassionate, senza mai sentirsi vincolata da convenzioni sociali. “Non ho mai pensato al ‘finché morte non ci separi’”, ha confessato, rivelando un approccio libero e autentico all’amore. Oggi, dopo un’ultima relazione che l’ha segnata profondamente, ha scelto di vivere da sola. “A volte mi manca la condivisione e una carezza”, ammette, mostrando una vulnerabilità che la rende ancora più umana. La sua sincerità nel parlare di tradimenti e delusioni è un invito a riflettere su quanto sia complesso e variegato il mondo delle relazioni.

Un futuro luminoso e pieno di progetti

Nonostante le sfide personali, Ornella continua a essere attiva nel panorama musicale italiano. La sua collaborazione con il programma ‘Che tempo che fa’ è un segno della sua vitalità e della sua voglia di rimanere presente nel mondo dello spettacolo. La Vanoni rappresenta un esempio di come l’età possa portare saggezza e libertà, permettendo di affrontare la vita con un sorriso e una nuova apertura verso gli altri.