Tutti gli occhi – soprattutto dei fan di Emily Ratajkowski – sono al momento puntati sul giovane Orazio Rispo, con il quale è stata paparazzata recentemente.

Orazio Rispo: esordio, carriera, età

Il DJ di 33 anni avrebbe conquistato il cuore della tanto amata modella.

Ma prima di approfondire, conosciamolo meglio.

Orazio Rispo è membro della Alegria Comunity, etichetta discografica ma anche galleria d’arte che riunisce e rappresenta vari artisti e produttori musicali. Come si evince dalla sua biografia sul sito ufficiale dell’etichetta, ha alle spalle già vent’anni di esperienza come DJ, il che ci fa capire che si è rimboccato le maniche già da giovane. Sempre stando al sito Orazio possiede e gestisce anche il leggendario Halcyon Record Shop di Brooklyn.

L’etichetta discografica lo descrive come “sonicamente imprevedibile, ma in senso positivo”.

Secondo il suo profilo LinkedIn, Orazio non è solo dedito alla musica: è anche un imprenditore tecnologico e lavora allo sviluppo strategico di un’applicazione chiamata Sprokit. Pare che si tratti di un progetto dal grande valore sociale, essendo finalizzato a evitare le recidive di detenuti con programma di servizi sociali e riabilitazione in accordo con familiari, amici e datori di lavoro.

Non c’è che dire, un’impresa di grande significato!

Della sua formazione sappiamo che nel 2015 si è laureato alla Columbia University specializzandosi in psicologia e scienze politiche, il che forse ci aiuta a comprendere meglio la sua dedizione alla sua causa sociale del reinserimento in società degli ex detenuti. Stando al suo profilo parla inglese, francese, spagnolo, italiano e portoghese. Insomma, Orazio Rispo è senza dubbio un uomo che si dà da fare e investe molto sulla propria formazione e sulla propria carriera.

Proprio nel corso degli studi universitari, è diventato amico di Lila Kwong ovvero la moglie di Nick Kroll, attore e comico noto per Big Mouth, Kroll Show, The League, Comedy Bang! Bang.

Orazio Rispo: vita privata, bacio con Emily Ratajkowski

Della famiglia di Orazio Rispo sappiamo solo che suo padre è Giampiero Rispo, fondatore e presidente dell’agenzia di intermediazione residenziale Domus Reality. Si tratta di un’azienda specializzata negli immobili di lusso a New York e nella loro compravendita.

Proprio in quel di New York, Orazio Rispo è stato fotografato con la modella Emily Ratajkowski. Quest’ultima, ha tre mesi di distanza dalla separazione ufficiale dal marito Sebastian Bear-McClard (che lei ha definito “un imbroglione seriale”, il che ci aiuta a capire che non è finita affatto bene tra i due) ha deciso di riaprire il suo cuore proprio al DJ. Neanche a dirlo, la stampa è subito corsa alla ricerca di notizie su Orazio proprio per il clamore di vedere la supermodella in un bacio tanto appassionato ed esplicito per le strade della Grande Mela, dove sono stati avvistati anche a passeggiare insieme.

Al momento non ci sono notizie di una vera e propria relazione, potrebbe trattarsi anche solo di una frequentazione. Non si può approfondire la questione tramite social, giacché Orazio Rispo ha un profilo su Instagram ma privato. Nonostante il suo lavoro e nonostante sia seguito da più di 4 mila persone, sembra che il DJ non sia intenzionato a rendere pubblici i suoi contenuti… almeno non più del dovuto.