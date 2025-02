Un evento da non perdere a Salerno

Venerdì prossimo, la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno aprirà le sue porte per un Open Day in Medicina Estetica, un evento dedicato a tutte le persone interessate a migliorare il proprio benessere psicofisico. Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per approfondire le conoscenze sui trattamenti estetici e ricevere un consulto personalizzato.

Visite gratuite con esperti del settore

Durante la giornata, sarà possibile prenotare una visita gratuita con la dottoressa Elisa Vanacore, medico chirurgo specializzata in medicina estetica. La dottoressa offrirà consulenze per valutare insieme i trattamenti più aggiornati e adatti a ciascuna esigenza, sia per il viso che per il corpo. Questi trattamenti non solo aiutano a migliorare l’aspetto esteriore, ma possono anche contribuire a risolvere problematiche fisiche legate a patologie o inestetismi, migliorando così la qualità della vita.

La medicina estetica come prevenzione

La medicina estetica non è solo un modo per apparire meglio, ma è anche un’importante branca della medicina che promuove la prevenzione dell’invecchiamento. Attraverso trattamenti mirati, è possibile mantenere la pelle giovane e sana, contrastando i segni del tempo. L’Open Day rappresenta quindi un’opportunità unica per scoprire come prendersi cura di sé in modo efficace e consapevole.

Come partecipare all’Open Day

Per partecipare all’Open Day, è necessario prenotare la propria visita. È possibile contattare la Casa di Cura Villa del Sole ai numeri 089.564412 e 089.564478. Inoltre, per ulteriori informazioni sui servizi offerti e sulle attività della struttura, è possibile visitare il sito ufficiale <a href=" o la pagina Facebook <a href=" del Sole – Salerno.