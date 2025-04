Un tributo alla grande artista italiana

La serata di domenica 20 aprile si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo italiano. Ornella Vanoni, una delle voci più iconiche del panorama musicale, sarà al centro di uno speciale condotto da Fabio Fazio su Nove. Questo appuntamento non è solo un omaggio alla sua carriera, ma anche un viaggio emozionante attraverso la sua vita e le sue esperienze.

Un viaggio tra ricordi e aneddoti

Lo speciale, intitolato “Che Tempo Che Fa presenta – L’appuntamento con Ornella Vanoni”, inizierà alle e offrirà una selezione delle conversazioni più belle tra l’artista e Fazio. Questi momenti, ricchi di spontaneità e profondità, ci permetteranno di scoprire non solo la grande artista, ma anche la donna che ha affrontato la vita con coraggio e sincerità. Le sue storie, raccontate con la sua inconfondibile voce roca, ci porteranno a riflettere su temi universali come l’amore, la fragilità e il passare del tempo.

Il docufilm “Senza fine”

Subito dopo lo speciale, verrà trasmesso il docufilm “Senza fine”, diretto da Elisa Fuksas. Questo film rappresenta un ritratto inedito di Ornella Vanoni, che esplora non solo la sua carriera, ma anche le sue passioni e la sua visione della vita. Attraverso immagini suggestive e racconti toccanti, il documentario celebra la capacità dell’artista di reinventarsi e rimanere sempre attuale, nonostante il passare degli anni.

Un evento da non perdere

Questo speciale rappresenta un’opportunità unica per rivivere i momenti più significativi della carriera di Ornella Vanoni e per apprezzare la sua arte in un contesto intimo e coinvolgente. La serata sarà un omaggio a una donna che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua autenticità e il suo talento. Non dimenticate di seguire l’evento sui social, dove sarà possibile interagire e condividere le proprie emozioni con l’hashtag ufficiale.