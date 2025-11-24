Omaggio a Ornella Vanoni: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Celebrano la Grande Artista

Il mondo della musica e dello spettacolo ha subito un duro colpo con la scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta il 21 novembre. La cantante ha lasciato questo mondo all’età di 91 anni, creando un vuoto incolmabile tra i suoi fan e i colleghi. Il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha dedicato l’intera puntata alla sua memoria, offrendo un tributo sentito e intenso.

La presenza di Ornella nel salotto televisivo era caratterizzata da un mix di ironia e profondità, un equilibrio mantenuto anche nei momenti più difficili.

Durante la sua ultima apparizione, il 2 novembre, Vanoni ha parlato della vita con una lucidità sorprendente, affrontando anche il tema della morte con il suo caratteristico umorismo.

Un tributo emozionante

Durante la puntata, Fabio Fazio ha aperto il suo intervento con parole cariche di emozione, dichiarando: “Ornella ci ha insegnato moltissimo; ha camminato su un filo sottile tra ironia e serietà, regalando lezioni di vita a tutti noi”. Le sue parole hanno rispecchiato il sentimento comune di chi ha avuto il privilegio di conoscere e lavorare con la grande artista.

Ricordi condivisi

Luciana Littizzetto, compagna di viaggio di Fazio, non ha potuto trattenere le lacrime mentre ricordava Ornella. “Era impossibile non vederla entrare in studio, spesso la trovavo dietro le quinte intenta a mangiare la macedonia e a scherzare con tutti”, ha raccontato. La Littizzetto ha anche accennato al dolore per la perdita di altre figure iconiche del panorama televisivo, come Pippo Baudo e le gemelle Kessler, sottolineando l’impatto emotivo che queste scomparse hanno avuto su di lei.

Un’eredità che vive

Il programma ha visto anche momenti di celebrazione della carriera di Ornella. Fazio e Littizzetto hanno preparato vari omaggi, incluso un ricordo da parte di amici e colleghi. Tra le sorprese, il reparto audio ha comunicato che il microfono 18, utilizzato da Vanoni durante le sue apparizioni nel programma, verrà ribattezzato microfono Vanoni in suo onore. Questo gesto simbolico rappresenta il rispetto e l’affetto che tutti nutrono per l’artista.

Le emozioni della musica

La serata si è conclusa con un’esibizione di Francesco Gabbani, che ha cantato “Un sorriso dietro al pianto”, una canzone scritta in onore di Ornella. La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’opera di Vanoni, e questo momento ha rappresentato un perfetto tributo alla sua carriera e alla sua capacità di emozionare il pubblico.

Il programma Che tempo che fa ha trasformato un momento di tristezza in una celebrazione della vita e dell’arte di Ornella Vanoni. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amata e apprezzata, e il suo spirito rimarrà sempre presente nel mondo della musica italiana.