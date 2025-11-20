OLLY: Soluzioni Pratiche per Affrontare lo Stress delle Festività

Con l’arrivo del periodo delle festività, molte persone avvertono un aumento dello stress. Tra viaggi lunghi, liste di cose da fare e aspettative familiari, l’atmosfera festiva può trasformarsi in una fonte di ansia. Un’indagine condotta da OLLY ha rivelato che il 89% degli adulti statunitensi ritiene che il periodo natalizio aumenti il proprio stress.

Per affrontare questa situazione, OLLY ha lanciato l’iniziativa “Happy OLLY-Days”, avviata il 20 novembre.

Questo progetto ha l’obiettivo di offrire un aiuto tangibile a chi si trova in difficoltà durante le festività, mettendo in palio un totale di $100,000.

Come funziona l’iniziativa Happy OLLY-Days

Il meccanismo dell’iniziativa è semplice ed efficace. A partire dalla data di lancio, OLLY selezionerà 10 fortunati vincitori, ognuno dei quali riceverà un premio di $10,000, insieme a una selezione completa dei loro prodotti pensati per migliorare l’umore, tra cui Calm, Bright, Renew e Revive.

In aggiunta, ci saranno 10 vincitori aggiuntivi che potranno ricevere l’intera gamma di prodotti OLLY, offrendo un’importante opportunità per chi desidera ritrovare un equilibrio durante un periodo dell’anno particolarmente frenetico.

Un messaggio di supporto nella frenesia delle feste

In un post su Instagram, OLLY ha dichiarato: “Anziché investire il nostro budget natalizio in costose pubblicità o collaborazioni con influencer, vogliamo dedicare queste risorse a voi.” L’azienda ha inteso sottolineare l’importanza di affrontare la realtà delle festività, riconoscendo che il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità.

Con l’avvicinarsi del 2026, OLLY intende preparare i propri clienti per un nuovo anno, evidenziando che il benessere è più facilmente raggiungibile quando si dispone di risorse finanziarie a disposizione.

Come partecipare al giveaway

Partecipare a questa iniziativa è estremamente semplice. Chiunque desideri provare a vincere uno dei premi può commentare il post di OLLY su Instagram, condividendo la propria esperienza su come intenderebbe utilizzare un po’ di tempo extra o come rinvigorirebbe la propria cura personale durante questa stagione festiva.

È fondamentale utilizzare l’hashtag #HappyOLLYDays e seguire l’account @ollywellness.

Il giveaway è aperto fino al 3 dicembre, e i vincitori saranno contattati tramite messaggio diretto entro il 10 dicembre.

L’iniziativa di OLLY non è solo un modo per alleviare lo stress delle festività, ma rappresenta anche un invito a riflettere su come prendersi cura di sé in un momento così intenso dell’anno. Con un po’ di fortuna e il supporto adeguato, è possibile rendere queste festività più serene e piacevoli.