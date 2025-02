Un’iniziativa per i più piccoli

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, LILT Milano ha dato vita a due nuovi servizi dedicati ai bambini malati e alle loro famiglie. La settima Casa del Cuore e un innovativo Spazio del Cuore sono stati inaugurati con l’intento di offrire un supporto concreto a chi affronta la difficile realtà della terapia oncologica. Queste strutture fanno parte del programma Child Care di LILT, che si propone di garantire non solo un alloggio sicuro, ma anche momenti di svago e socializzazione per i piccoli pazienti.

Un ambiente familiare e accogliente

Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere i bambini e le loro famiglie, restituendo un senso di normalità durante un periodo di grande difficoltà. Marco Alloisio, presidente di LILT Milano, ha evidenziato l’importanza di questi luoghi, affermando: «La terapia oncologica è fondamentale, ma non è tutto per chi vive l’esperienza di un tumore pediatrico. Questi luoghi di accoglienza sono un passo avanti fondamentale per sostenere le famiglie e permettere loro di vivere un’esperienza meno traumatica». La Casa del Cuore, situata nei pressi della Pediatria oncologica dell’Istituto Tumori di Milano, è concepita per semplificare le cure e offrire un rifugio accogliente.

Spazi di socializzazione e svago

La nuova Casa del Cuore è dotata di camere, cucina comune e tutti i comfort necessari per garantire un soggiorno sereno. Ma non è solo l’aspetto fisico dell’accoglienza a essere curato: LILT ha creato anche un’area di socializzazione per i bambini, dove possono giocare, imparare e condividere momenti con altri coetanei. Questo spazio è fondamentale per allontanare i piccoli dal peso della malattia, permettendo loro di vivere esperienze significative e di costruire relazioni in un contesto protetto. L’inaugurazione di questi nuovi servizi rappresenta un passo importante verso un’assistenza più umana e integrata per i bambini malati e le loro famiglie.