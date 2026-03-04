Nuove shades Rhode: blush rosso e due tinte labbra selezionate dai clienti

Rhode introduce una nuova famiglia di colori per blush e tinte labbra, inclusa la prima tonalità rossa del brand, e presenta Sarah Pidgeon come volto della campagna

Hailey Bieber amplia la sua linea beauty con una serie di novità pensate per il trucco di tutti i giorni: palette estese, nuove nuance per viso e labbra e referenze facili da combinare, adatte a diverse carnagioni. Il mercato premia prodotti multifunzione e pratici da portare in movimento; per questo molte marche puntano su gamma cromatica e usabilità per conquistare e mantenere la clientela.

Il rilancio è accompagnato da una campagna visiva che ha scelto l’attrice Sarah Pidgeon come volto ufficiale, il suo primo incarico nel mondo beauty.

Accanto ai cosmetici arrivano anche accessori studiati per l’uso quotidiano, dove il design incontra la funzionalità. Sul fronte macroeconomico, gli investitori continuano a guardare con favore a proposte sostenibili e facilmente distribuibili nei canali retail e digitali.

Due nuovi blush per Pocket Blush

La gamma Pocket Blush si arricchisce di due tonalità pensate per offrire risultati naturali senza rinunciare a personalità. Il formato tascabile, già apprezzato per praticità e resa, mantiene la sua formula compatta e modulabile.

– Candy Apple: un rosso caldo e modulabile, arricchito da micro-perle dorate e rosate che aggiungono un leggero effetto glow oltre al classico flush. Prezzo: 25$.

Teacup: un rosa lampone dalla resa fresca e femminile, pensato per chi vuole un tocco di colore discreto ma presente. Anche questo a 25$.

Perché queste nuance funzionano

La tendenza è chiara: si cercano colori versatili che funzionino dal mattino alla sera e che non appesantiscano l’incarnato.

L’integrazione di micro-perle e un bilanciamento pigmentario mirato permettono anche alle tonalità più vivaci di risultare naturali. In più, le nuove opzioni cromatiche facilitano gli abbinamenti con gli altri prodotti della gamma.

Nuove tinte labbra Peptide Lip Tint e abbinamenti

La linea Peptide Lip Tint si amplia con due varianti in edizione limitata, mantenendo prezzo e formato già conosciuti.

– Sweet Pea: un rosa caldo e perlaceo, pensato per valorizzare incarnati caldi senza appesantire.

Pretzel: un mauve caldo con un leggero shimmer, ideale per look più sofisticati.

Entrambe le tinte sono proposte a 20$, con la classica formula cremosa e sfumabile. Le limited edition, oltre a generare interesse immediato, tendono a incrementare il traffico sui canali diretti e a spingere vendite a breve termine. Per definire meglio il contorno, Rhode suggerisce di abbinare i Lip Tint al Peptide Lip Shape; tra le matite consigliate ci sono Press (mauve rosato caldo) e Lift (rosa neutro morbido), vendute a 24$ ciascuna.

Coinvolgere i clienti nella scelta dei colori

Un aspetto che distingue questo lancio è la componente partecipativa: le due nuove tinte Peptide Lip Tint sono nate tenendo conto dei feedback delle clienti durante lo sviluppo. Questo approccio di co-creazione migliora l’aderenza tra offerta e desideri reali del pubblico e aiuta a consolidare la fedeltà al brand.

Accessori e presenza digitale

L’offerta viene completata da accessori coordinati che rafforzano l’identità estetica del marchio e incentivano le vendite dirette. Tra le proposte spiccano le Snap-On Lip Cases, in vendita a 46$, e le Lip Cases standard a 38$. Le custodie sono compatibili con i modelli iPhone dalla serie 14 alla 17, pensate per chi porta i prodotti sempre con sé senza rinunciare allo stile.

Disponibilità e impatto della campagna

Le nuove tinte di Pocket Blush e Peptide Lip Tint sono già acquistabili sul sito ufficiale rhodeskin.com. La disponibilità immediata riduce i tempi di conversione e facilita l’aggiornamento della trousse. La scelta di Sarah Pidgeon come volto della campagna dà al lancio un’ulteriore spinta mediatica: per lei è la prima esperienza in una campagna beauty, mentre per il brand è un modo per rinfrescare l’immagine e allargare il pubblico potenziale.

In breve

Rhode propone un mix di formule studiate, palette cromatiche funzionali e un approccio customer-driven nella selezione delle nuance. Il lancio comprende il primo rosso del brand tra i blush, nuove tinte labbra votate dalle clienti e accessori coordinati, pensati per chi cerca prodotti pratici e versatili. Nei prossimi giorni sarà interessante monitorare le performance di vendita e il sentiment attorno alla campagna.