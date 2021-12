Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera: “Mi sono arrivati tutti i soldi, ecco come li ho spesi”

Durante la prima delle quattro puntate natalizie di Caduta Libera, Gerry Scotti ha detto al pubblico: “Non possiamo cominciare senza un grande campione”. Naturalmente, il conduttore del quiz show di Canale 5 si riferiva al giovanissimo Nicolò Scalfi (23 anni).

Il ragazzo ha all’attivo 650 sfide combattute, la presenza a 88 puntate e un montepremi vinto pari a 727mila euro.

Caduta Libera: la gioia di Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi è entrato negli studi di Caduta Libera visibilmente commosso. Il campione ha affermato: “È sempre un’emozione. Mi sono arrivati tutti i soldi: ho fatto qualche viaggio, ho comprato l’automobile e li tengo da parte perché prima o poi mi serviranno”.

Caduta Libera: quanto ha dovuto attendere Nicolò per ricevere il montepremi?

Intervistato a Tv Sorrisi e Canzoni, Nicolò Scalfi ha raccontato di come ha ricevuto il premio in denaro vinto a Caduta Libera: “La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.

Caduta Libera: cosa fa Nicolò Scalfi?

Dopo aver lasciato il suo percorso iniziale volto al mondo del Design, oggi Nicolo Scalfi studia Lettere Moderne per l’Editoria, presso l’Università Cattolica di Brescia. Il giovane ha detto a Gerry Scotti: “Oltre allo studio ho iniziato a lavorare come cronista sportivo per un giornale di Brescia. Adesso vorrei arrivare a lavorare negli stadi, piano piano”. Al suo ritorno a Caduta Libera, Nicolò ha vinto altri 85mila euro.