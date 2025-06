Nico Parker racconta il suo viaggio tra moda e fandom in modo ironico

È curioso come la vita possa riservare colpi di scena degni di un film, non è vero? Nico Parker, la giovane attrice che interpreta Astrid nel live-action di How to Train Your Dragon, ha trovato ironico il suo ruolo. La sua Astrid, celebre per il coraggio e per il modo in cui deride il protagonista, è in realtà un chiaro omaggio alla prima versione animata del 2010. E mentre parliamo, Nico rivela di aver perso la cognizione del tempo nel suo giorno di riposo, persa tra Instagram e le sue serie di true crime preferite. Un modo divertente per scaricare la tensione dopo un tour promozionale mondiale!

Un’intervista tra risate e riflessioni

Con il suo sorriso contagioso e la spontaneità che la caratterizza, Nico condivide i retroscena del suo lavoro. Nonostante la frenesia della promozione, si sente grata per l’opportunità di lavorare con il suo co-protagonista, Mason Thames. “È fondamentale averlo al mio fianco. Non riesco ad immaginare questo viaggio con qualcun altro,” confessa. La giovane attrice, figlia di due celebri artisti, porta con sé un bagaglio di aspettative, ma non si lascia sopraffare. Al contrario, affronta le critiche sul suo casting con grazia e intelligenza, sottolineando che il suo aspetto fisico non definisce la sua interpretazione del personaggio.

Affrontare le sfide del fandom

Quando si parla di fandom, la conversazione può facilmente diventare tossica, e Nico è ben consapevole di questo. Ha affrontato commenti negativi riguardo alla sua apparente dissonanza con l’Astrid animata, ma non si lascia intimidire. “Non voglio confondere il superfandom con il bigottismo. Ci sono opinioni che non vale la pena considerare,” dice con determinazione. È chiaro che la sua passione per il progetto supera di gran lunga le critiche, e desidera che il pubblico possa apprezzare la nuova interpretazione come un tributo all’originale.

Moda e auto-espressione

Nico non è solo un’attrice, ma anche una vera appassionata di moda. “Indossare abiti è una forma di auto-espressione,” afferma, descrivendo il suo entusiasmo nel provare diversi look per gli eventi promozionali. La sua esperienza con il vestito indossato durante una premiere a Londra è stata memorabile. “Ero esausta e non riuscivo a sopportare i tacchi, così ho deciso di toglierli durante un’intervista. Avevo paura di sembrare ridicola, ma alla fine, è stata un’esperienza divertente!”

Playlist per l’anima

Ma non è tutto: Nico è anche una grande fan delle playlist. “È un cliché, lo so, ma io le adoro!” racconta con un sorriso. Le sue scelte musicali riflettono il suo legame con il personaggio di Astrid, mescolando brani iconici con le canzoni di Destiny’s Child. “Astrid è una ‘bad bitch’, quindi chi meglio di loro per rappresentarla?”

Un futuro luminoso

Guardando avanti, Nico non vede l’ora di continuare a esplorare la sua carriera, mantenendo sempre un occhio attento alle proprie passioni. Il suo approccio alla vita e al lavoro è fresco e genuino, e la sua capacità di affrontare le sfide con un sorriso la rende un’ispirazione per tanti. E chissà, magari un giorno potremmo vederla in un ruolo che la condurrà a nuove avventure, sia sul grande schermo che nel mondo della moda.