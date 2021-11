Nella serata di giovedì 4 novembre, numerosi utenti hanno segnalato la piattaforma streaming Netflix down. Il malfunzionamento riscontrato è stato ripetutamente sottolineato su Twitter: in poco tempo, l’hashtag #netflixdown è salito alla prima posizione della classifica delle tendenze del famoso social network.

Netflix down giovedì 4 novembre, le segnalazioni degli utenti

Nella serata di giovedì 4 novembre, la piattaforma streaming Netflix ha evidenziato numerosi problemi di funzionamento che hanno scatenato il panico tra gli utenti che usufruiscono abitualmente del servizio.

Gli abbonati Netflix, dopo aver riscontrato il blocco della piattaforma, si sono riversati sul social network Twitter per segnalare l’anomalia. In una manciata di minuti, al primo posto della classifica delle tendenze di Twitter è apparso l’hashtag #netflixdown.

Netflix down giovedì 4 novembre, le anomalie riscontrate

Tra i tanti post apparsi su Twitter corredati dall’hashtag #netflixdown, molti utenti hanno condiviso screeshot in cui mostrano l’errore riscontrato. In alcuni casi, nel momento in cui hanno effettuato l’accesso a Netflix, gli abbonati hanno visualizzato il messaggio: “Errore profilo. Si è verificato un problema nella selezione di questo profilo. Riprova più tardi”.

Altri abbonati, invece, hanno visualizzato messaggi come “Ci scusiamo per l’interruzione.

Questo titolo non è disponibile per lo streaming istantaneo. Prova con un altro titolo. Codice di errore M7111-1331” oppure “Ops! Qualcosa è andato storto… Errore – streaming. Questo titolo non è più disponibile per lo streaming istantaneo. Prova con un altro titolo. Codice errore: U7111-1331”.

Al momento, non è stato comunicato cosa abbia causato l’improvviso down della piattaforma streaming.

Netflix down giovedì 4 novembre, l’hashtag #netflixdown

Intanto, gli abbonati a Netlix che hanno segnalato l’anomalia su Twitter hanno pubblicato svariati messaggi dal contenuto fortemente ironico.

Alcuni tweet, ad esempio, riportano messaggi come “Improvvisamente Netflix smise di funzionare costringendomi a rivolgere la parola ai membri della mia famiglia dopo anni” oppure “Twitter è meglio di un analista. Ti aiuta a comprendere che il tuo disagio è condiviso e non sei il solo sfigato al mondo”

Infine, c’è anche chi osserva: “Il 2021 si conferma l’anno dei blackout per i Big del tech. Prima Facebook e Instagram, adesso Netflix. L’unica certezza rimane Twitter”.