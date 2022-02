Dopo l’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi Natalia Titova ha svelato per la prima volta i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare il programma tv.

Natalia Titova: l’addio a Amici

Natalia Titova ha deciso di dire addio a Maria De Filippi e, per la prima volta, ha confessato perché avrebbe deciso di abbandonare il suo post nel famoso format tv.

“Amici non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori”, ha confessato la ballerina, che in seguito è stata ospite a Oggi è un altro giorno. Alcuni dei suoi ex colleghi replicheranno contro quanto da lei affermato? Al momento sulla questione tutto tace ma i fan sono impazienti di saperne di più.

Le esperienze tv e l’accademia di danza

Natalia Titova ha affermato che, per lei, non sarebbe un gran problema stare lontana dalla tv e che non sentirebbe affatto la mancanza del piccolo schermo. Nel 2019 ha fondato la Titova Academy a Roma e, insieme a Massimiliano Rosolino (conosciuto nel 2006 durnate la sua partecipazione a Ballando con le Stelle) ha costruito una splendida famiglia: i due infatti sono genitori di due bambine, Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

La malattia

Fin da quando era bambina Natalia Titova convive con un’infiammazione cronica, la osteomielite, che l’ha costretta ad abbandonare i ritmi con cui era solita allenarsi. “Sapevo già che più di quello che avevo dato non avrei potuto dare”, ha raccontato in merito alla malattia che, comunque, non le ha impedito di allenarsi nel ballo e di sfondare in ciò che desiderava. Oggi la ballerina sembra aver trovato la felicità e in tanti si chiedono quando la rivedranno in tv o se ci saranno importanti novità per lei e Massimiliano Rosolino.