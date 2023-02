Murdaugh Murders è un documentario che verrà rilasciato in tre parti, che tenta di svelare la verità dietro un duplice omicidio. Una docu-serie molto interessante, soprattutto per chi ama il genere, che ha lo scopo di mostrare testimonianze e raccontare la storia di questo duplice omicidio.

Murdaugh Murders su Netflix: quando esce

Il catalogo di Netflix continua ad arricchirsi con moltissime novità davvero molto interessanti. Il mese di febbraio è stato ricco di uscite, con nuovi titoli di film, serie tv, show e documentari da non perdere. Una nuova data da segnare sul calendario è il 22 febbraio 2023. In questa data, infatti, uscirà un documentario davvero molto interessante, che vuole svelare la verità dietro un duplice omicidio molto famoso.

Stiamo parlando di Murdaugh Murders, documentario che sarà rilasciato in tre parti dalla piattaforma di streaming Netflix. Una storia molto particolare, che verrà raccontata nella docu-serie grazie anche a testimonianze e a dettaglio molto specifici. La famiglia Murdaugh era una delle famiglie più importanti della Carolina del Sud, una discendenza che si è sviluppata per quasi un secolo. Richard Murdaugh era un avvocato e un procuratore, ma poi è stato accusato dell’omicidio della moglie e del figlio.

Questo evento è accaduto due anni dopo il tragico incidente in barca in cui aveva perso la vita una giovane diciannovenne. La regia del documentario è di Julia Willoughby Nason e Jenner Furst. Verranno ricostruite le testimonianze dell’incidente in barca e degli eventi che hanno sconvolto la vita di una delle famiglie più potenti e in vista dello stato della Carolina del Sud. Un racconto reale ed intenso, che sicuramente riuscirà ad appassionare gli spettatori, in modo particolare gli appassionati di questo genere. Una novità molto attesa nel catalogo di Netflix. Dal 22 febbraio 2023 gli spettatori potranno scoprire testimonianze e indagini che riguardano questo caso di duplice omicidio davvero terribile.

Murdaugh Murders: di cosa parla la docu-serie

La docu-serie Murdaugh Murders, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 febbraio 2023, affronta la caduta della reputazione della famiglia Murdaugh, iniziata con l’incidente nautico in cui ha perso la vita la giovanissima Mallory Beach. Un incidente dagli aspetti inquietanti. Dopo due anni da quella terribile tragedia, nel 2021, anche il fidanzato di Mallory Beach, Paul Murdaugh, e la madre del ragazzo, di nome Maggie, vengono assassinati brutalmente. Da quel momento emergono una serie di circostanze ancora da accertare, che hanno letteralmente scandalizzato l’opinione pubblica e che hanno ispirato i registi per la realizzazione di questo documentario. La serie ha come scopo principale quello di ricostruire i fatti accaduti attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici della famiglia, quelli che hanno partecipato alla gita nautica e quelli che non erano presenti ma erano molto vicini alla famiglia. Recentemente la famiglia della giovane Mallory ha intentato una causa di risarcimento milionaria contro i superstiti della famiglia Murdaugh. Una vicenda che ha scandalizzato l’opinione pubblica, anche a causa della reputazione che aveva la famiglia Murdaugh in Carolina del Sud, dove era molto in vista.