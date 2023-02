Murdaugh Murders: la trama del documentario su Netflix

Il 22 febbraio 2023, su Netflix, uscirà il documentario Murdaugh Murders, che racconta una vicenda che ha davvero scandalizzato l’opinione pubblica. Si parla di omicidio, mistero e una famiglia molto in vista completamente rovinata e distrutta dalle vicende accadute.

Murdaugh Murders: il documentario sulla storia di un duplice omicidio

Netflix propone un documentario molto interessante, che narra la vicenda terribile di una famiglia completamente rovinata. Un titolo che andrà ad aggiungersi al ricco catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 22 febbraio 2023. Murdaugh Murders è un documentario che vuole raccontare la verità dietro un duplice omicidio, o almeno provarci. Parla di una storia che ha decisamente sconvolto l’opinione pubblica, soprattutto tenendo conto che si parla di una famiglia particolarmente in vista.

La famiglia Murdaugh era una delle famiglie più importanti nella Carolina del Sud, con una discendenza che è andata avanti per quasi un secolo. Era una famiglia molto conosciuta, che è finita al centro di una terribile vicenda di cronaca, scandalizzando completamente la comunità. Richard Murdaugh era un avvocato e procuratore prima di essere accusato del terribile omicidio della moglie Maggie e del figlio Paul, che sono stati brutalmente assassinati. Un evento accaduto due anni dopo un tragico incidente in barca in cui aveva perso la vita la giovane diciannovenne Mallory Beach, fidanzata del figlio di Richard Murdaugh.

Un evento davvero sconvolgente, che sembra essere collegato all’omicidio della moglie e del figlio. I registi Julia Willoughby Nason e Jenner Furst hanno deciso di ricostruire la vicenda grazie alle testimonianze che riguardano sia l’incidente in barca sia gli eventi che hanno poi sconvolto tutta la famiglia.

Murdaugh Murders arriva su Netflix: la trama del documentario

Il documentario Murdaugh Murders affronta la caduta della reputazione della famiglia Murdaugh, tra le più in vista della Carolina del Sud. Un declino che è iniziato proprio con l’incidente in barca in cui ha perso la vita la giovane diciannovenne Mallory Beach. A distanza di due anni da quel terribile incidente, nel 2021, anche il fidanzato di Mallory, Paul Murdaugh, e la madre Maggie, sono stati brutalmente assassinati. Da quel momento sono emerse diverse circostanze che sono ancora da accertare, ma che hanno completamente scandalizzato l’opinione pubblica. Queste vicende e questo terribile declino di una famiglia hanno ispirato i registi per la realizzazione di questa nuova docu-serie. Il documentario cerca di ricostruire tutti i fatti che sono accaduti attraverso le testimonianze dei famigliari e degli amici della famiglia Murdaugh. Alcuni di loro erano presenti quando è avvenuto il terribile incidente in cui ha perso la vita la diciannovenne, mentre altri non erano presenti ma erano comunque molto vicini ai membri della famiglia. Un racconto profondo, che va ad indagare sui fatti accaduti, che hanno portato alla completa distruzione di questa famiglia. Recentemente, inoltre, la famiglia della giovane Mallory Beach, ha deciso di intentare una causa di risarcimento milionaria contro i superstiti dell’incidente e del duplice omicidio. Non resta che attendere il 22 febbraio per scoprire cosa è accaduto e quali sono le testimonianze.