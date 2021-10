Il giornalista Roberto Alessi ha commentato da drammatica notizia relativa alla prematura scomparsa di Rossano Rubicondi, all’età di 49 anni.

Morto Rossano Rubicondi, il ricordo di Roberto Alessi

Nella serata di venerdì 29 ottobre, il giornalista Roberto Alessi ha scritto un lungo intervento in merito alla sconcertante notizia della morte di Rossano Rubicondi: “Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma”.

Al momento, nonostante quanto riferito da Alessi, non sono ancora state rivelate in modo ufficiale le cause che hanno determinato il decesso del 49enne.

L’intervento di Roberto Alessi prosegue ricordando il forte legame di amicizia che lo legava a Rubicondi. A questo proposito, il giornalista ha sottolineato: “Eravamo molto amici, anche se ultimamente non ci siamo frequentati perché aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa”.

Morto Rossano Rubicondi, la telefonata

Roberto Alessi ha appreso la notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi attraverso una telefonata “che mi gela il sangue”, ricevuta da un amico comune. Si tratta dell’imprenditore Canio Mazzaro che, durante la conversazione, ha definito il 49enne come un “uomo molto buono”.

Nel suo lungo intervento, Alessi ha anche ripercorso il periodo in cui conobbe Rubicondi, affermando: “L’avevo conosciuto tanti anni fa, credo quasi trenta. Io ero alle prime armi e Alberto Tarallo, mio amico, lo fece lavorare sia come modello e poi come attore partecipando a qualche film.

Poi era andato a Londra, per dimenticare un amore con Linda Batista”.

Morto Rossano Rubicondi, il messaggio integrale di Alessi

Morto Rossano Rubicondi, la storia con Ivana Trump

Il giornalista, infine, ha raccontato che dell’amore nato a prima vista tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump.

I due, secondo quanto riportato da Alessi, si conobbero mentre Rossano Rubicondi lavorava a Londra, come commesso da Gianni Versace. Un giorno, mentre svolgeva il suo impiego, entrò in negozio Massimo Gargia accompagnato da Ivana Trump: in quel momento, nacque un amore travolgente. A questo proposito, il giornalista ha aggiunto: “Certo contava anche il fatto che lei fosse ricca, ma lui l’ha sempre protetta, rispettata. Dopo circa dieci anni quell’amore si trasformò in un matrimonio, di breve durata, nemmeno un mese, perché lui si era innamorato di un’altra. Ma anche quella storia finì e lui riprese a frequentare Ivana”. Successivamente, Rossano Rubicondi tornò in Italia per partecipare a L’Isola dei Famosi mentre “ultimamente stava lunghissimi periodi in America, a Miami, dove stava per aprire un ristorante, e a New York”. Il giornalista, infine, ha concluso il suo intervento salutando l’amico con le seguenti parole: “Ciao Rossano, ti vogliamo bene. Tuo, Roberto”.