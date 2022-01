La YouTuber Melanie Ham è morta di cancro dopo aver affrontato una dura battaglia contro la malattia. In seguito alla scomparsa della donna, il marito ha deciso di dedicarle commoventi parole postando un messaggio su Instagram.

Morta di cancro la YouTuber Melanie Ham, il marito: “Ha combattuto fino alla fine”

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio, la YouTuber Melanie Ham è deceduta all’età di 36 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro.

Poco dopo la drammatica e prematura scomparsa della donna, il marito della YouTuber ha deciso di postare un commovente messaggio dedicato alla defunta consorte. L’uomo, infatti, ha condiviso su Instagram il seguente post: “Siamo a 9 giorni dal nostro 16° anniversario. La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma questa non è la nostra strada”.

Morta di cancro la YouTuber Melanie Ham, la passione per il cucito e l’uncinetto

In qualità di YouTuber, Melanie Ham poteva vantare oltre 810.000 iscritti sulla piattaforma. La donna aveva aperto il suo canale YouTube per condividere con tutti i suoi iscritti la sua passione per il lavoro a maglia, per il cucito e per l’uncinetto.

Sul suo canale YouTube, inoltre, Melanie Ham aveva cominciato anche a raccontare in modo aperto e diretto della diagnosi di cancro ricevuta, dopo aver scoperto di essere malata.

Nello specifico, alla 36enne è stato diagnosticato un sarcoma classificato come angiomiolipoma epitelioide che, secondo quanto riferito da Hopkins Medicine, rappresenta un tumore raro che attacca i muscoli, il grasso e la parte interna delle ossa.

Morta di cancro la YouTuber Melanie Ham, l’ultimo messaggio postato su YouTube

Il canale YouTube di Melanie Ham è stato aperto nel 2011 e ha superato i 71 milioni di visualizzazioni complessive. Il suo video più conosciuto è incentrato sul lavoro all’uncinetto per realizzare coperte per bambini che ha ricevuto circa 6 milioni di visualizzazioni.

Successivamente, la YouTuber aveva deciso di cominciare a raccontare anche l’esperienza legata al cancro. A partire da ottobre 2021, aveva rivelato di aver subito un intervento chirurgico ma, nonostante l’operazione, la donna aveva spiegato che le sue condizioni di salute non risultavano essere in miglioramento. A questo proposito, Melanie Ham aveva scritto: “Solo 5 settimane dopo l’intervento, ho avuto nuovi sintomi e, dopo una scansione, abbiamo scoperto che il cancro si era diffuso ed era diventato molto aggressivo – e, spiegando di aver iniziato la chemio e di dover sospendere la condivisione di video su YouTube, aveva dichiarato –. Continueremo a combattere”.