Arriva da Milano la terribile storia di una bimba di un anno e mezzo morta dopo essere stata lasciata a casa da sola per 6 giorni. I media, Repubblica in particolare, spiegano che quando alla fine la madre è tornata a casa la piccola era già spirata.

Morta bimba lasciata da sola a casa

Il terribile ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 20 luglio e nei confronti della madre è stata formalizzata una denuncia per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La 37enne aveva lasciato la sua bambina all’interno di un lettino da campeggio. Al suo fianco sarebbe stato trovato il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà.

Nel lettino il biberon e degli ansiolitici

La tragedia si è consumata all’interno di un appartamento in via Parea, alla periferia est di Milano nel quartiere di Ponte Lambro.

Ma come mai la madre aveva deciso di lasciare una bambina piccola da sola in casa? I media spiegano che la 37enne era andata via di casa lasciando da sola la figlia per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo. Toccherà ora alla magistratura asseverare le responsabilità ipotetiche ma terribili che sono ascritte sulla donna, anche dopo l’inevitabile esame autoptico disposto sul corpicino.