Nati nel 1969 grazie ad un’idea di Giancarlo Zanatta, i cosiddetti stivali lunari si ispirarono alle tute spaziali degli astronauti che sbarcarono sulla luna quello stesso anno. Con il tempo si sono trasformati, e da semplici stivali da neve sono diventati un vero e proprio accessorio immancabile in ogni armadio.

In questo periodo possiamo trovare i saldi per i Moon Boot, disponibili in tantissimi stile e forme. Un tempo usati solo durante le gite con la neve in montagna, negli ultimi anni sono tornati anche sulle passerelle.

La storia degli stivali lunari

Da quado sono nati sono diventati un classico intramontabile, e con gli anni il loro successo è solo aumentato. Gli iconici Moon Boot nascono nel 1969 grazie ad un’idea di Giancarlo Zanatta, fondatore del gruppo Tecnica.

Il designer italiano si ispirò infatti all’evento che segnò per sempre quell’anno: lo sbarco dell’Apollo 11 sulla luna. Il design degli stivali rimanda chiaramente a quelli indossati dagli astronauti mentre compivano i primi passi sul suolo lunare. Nel corso dei decenni sono diventati l’accessorio principale per le vacanze ad alta quota: ideali per la neve, con il tempo hanno acquistato anche il nome di Dopo-sci.

Quando si parla di trend invernali per gli stivali non possono mai mancare i Moon Boot, che con il passare degli anni hanno ottenuto sempre più fama. La loro prima apparizione sulle passerelle di alta moda avvenne nel 1994, con Chanel. Ottennero un enorme successo, tanto che il brand Moon Boot iniziò numerose collaborazioni, ad esempio con Jimmy Choo, Moncler, Fendi e Dior. Se prima venivano utilizzati esclusivamente in location nevose, con l’arrivo del nuovo millennio numerose star li hanno fatti tornare di moda. Prima associati all’abbigliamento sportivo, ultimamente sono stati sdoganati e possono essere indossati con qualsiasi outfit invernale.

Moon boot: i saldi di cui approfittare

Al momento ci sono diversi saldi per i Moon boot di cui approfittare: la scelta è davvero ampia, e si va dagli stivali prodotti da brand di alta moda ai modelli più classici e accessibili. Se puntate ad un paio classico e bianco, che ripercorre alla perfezione l’idea originale degli stivali, ci sono i Moon Boot in nylon color argento, al prezzo di 95,99 euro sul sito Snow Leader. Se siete interessati ad una rivisitazione più moderna e quasi fantascientifica del prodotto, ci pensa Prada: il brand infatti ha creato un paio di Moon boot in nylon matelassé, morbidi e confortevoli. Il prezzo si aggira sui 270 e sono disponibili sul sito TheDoubleF. Fra gli ultimi modelli c’è anche il Moon boot x Chloé, in pelle di vitello e maglia. Il prezzo si aggira intorno ai 600 euro.

Non per forza dobbiamo spendere così tanto per un paio di Moon boot. Anche su Zalando infatti sono in saldo i modelli originali degli iconici stivali spaziali. I prodotti sono disponibili in numerosi colori e forme diverse: se volete recuperarne un paio che segue il design classico avrete l’imbarazzo della scelta. I prezzi si aggirano fra i 5o e i 60 euro, ma potrebbero calare con il corso delle settimane. Lo stesso vale anche per altri siti che al momento stanno effettuando scontistiche simili per i modelli classici. Fra questi ci sono Amazon e Yoox. Non bisogna nemmeno escludere i negozi sportivi, dove è possibile trovarli a prezzi ribassati ora che la stagione invernale sta volgendo verso il termine.