Un intervento inaspettato

Monica Setta, nota conduttrice del programma “Storie di donne al bivio”, ha recentemente condiviso con i suoi follower un’esperienza che l’ha segnata profondamente. Dopo aver avvertito dolori intensi all’addome, la giornalista ha dovuto affrontare un ricovero d’urgenza a causa di un’ernia strozzata. La sua storia, raccontata attraverso i social, ha suscitato grande attenzione e affetto da parte dei fan e dei colleghi.

Il racconto sui social

La Setta ha utilizzato Instagram per informare i suoi seguaci riguardo alla sua condizione. In un post toccante, ha spiegato come i dolori fossero così forti da richiedere un intervento immediato. “Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male, perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo”, ha scritto, rivelando il suo ricovero e l’operazione. La conduttrice ha espresso gratitudine verso il suo medico, il Professor Luigi Masoni, per la sua professionalità e umanità durante un momento così critico.

Il supporto dei fan e dei colleghi

La reazione dei fan è stata immediata e calorosa. Molti hanno inviato messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione. Anche i suoi colleghi del mondo dello spettacolo, come Anna Falchi e Valeria Marini, hanno espresso parole di affetto e incoraggiamento. “Sei fortissima, contro ogni avversità”, ha commentato sua figlia Gaia, dimostrando il forte legame familiare che sostiene Monica in questo momento difficile.

Un nuovo inizio

Dopo l’intervento, Monica ha rassicurato tutti riguardo alla sua salute. “Ultimo controllo ok”, ha scritto, confermando di essere completamente guarita. La sua storia non è solo un racconto di malattia, ma anche di resilienza e forza. La conduttrice ha dimostrato che, nonostante le avversità, è possibile rialzarsi e continuare a brillare. La sua esperienza è un esempio di come la vulnerabilità possa trasformarsi in una fonte di ispirazione per molti.