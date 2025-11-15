Mondadori Store: Iniziativa per Combattere la Violenza di Genere

La campagna "Facciamo Luce" di Mondadori Store è un'iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza di genere, promuovendo la cultura e l'informazione come strumenti fondamentali per sensibilizzare e educare la comunità.

Nel contesto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Mondadori Store ha lanciato un’importante iniziativa chiamata Facciamo luce. Questa campagna si svolgerà dal 17 al 25 novembre e ha come obiettivo quello di utilizzare la cultura come strumento di sensibilizzazione e cambiamento sociale. L’iniziativa intende attirare l’attenzione su un problema serio e diffuso nella società, attraverso una serie di eventi e attività che coinvolgeranno lettori, autori e professionisti del settore.

Un ponte tra cultura e consapevolezza

La campagna Facciamo luce si basa sulla convinzione che la conoscenza è un potente antidoto contro la violenza. Le librerie Mondadori, insieme ai loro canali digitali e social, diventeranno spazi di riflessione e confronto. Gli eventi in programma includeranno incontri con autori, letture, dibattiti e testimonianze, che metteranno in luce l’importanza della letteratura e del linguaggio nella lotta contro gli stereotipi di genere.

Attività e collaborazioni

Durante la settimana dal 17 al 25 novembre, i punti vendita di Mondadori Store ospiteranno una serie di eventi dedicati alla tematica della violenza di genere. Ci saranno discussioni, workshop e momenti di ascolto, tutti orientati a stimolare una riflessione profonda. La campagna si avvale anche della collaborazione con diverse associazioni locali che operano nel campo della tutela dei diritti delle donne, creando una rete di supporto e sensibilizzazione.

Il potere delle storie nella trasformazione sociale

Le storie hanno la capacità di cambiare la percezione e la realtà. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è prevista una tavola rotonda intitolata Quello che le storie ci dicono. Questo incontro vedrà la partecipazione di esperti di vari settori, tra cui teatro, letteratura, psicologia e linguistica, per esplorare come le narrazioni possano contribuire a distruggere stereotipi e promuovere l’ascolto.

Ospiti e relatori

Tra gli ospiti di spicco ci saranno Valeria Perdonò, attrice e co-fondatrice di AMLETA, che porterà sul palco storie che affrontano la violenza di genere con un approccio incisivo; Lorenza Gentile, scrittrice e autrice di un romanzo di rinascita personale; e Valeria Locati, psicologa e autrice di un saggio sui legami familiari. Questi relatori offriranno prospettive diverse e stimolanti, dimostrando l’importanza di una narrazione consapevole e rispettosa.

Un impegno a lungo termine

La campagna Facciamo luce non si limita a una settimana di eventi, ma si propone di promuovere un cambiamento culturale duraturo. La lettura e la comunicazione sono elementi chiave per costruire una società più equa e rispettosa. Attraverso il potere delle parole e delle storie, Mondadori Store intende continuare a sensibilizzare il pubblico e a stimolare riflessioni critiche anche oltre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza.

L’iniziativa Facciamo luce rappresenta un’importante opportunità per unire la comunità attorno a un tema cruciale e per utilizzare la cultura come mezzo di cambiamento sociale. Con la partecipazione di lettori, autori e professionisti, si spera di contribuire a un futuro in cui la violenza di genere sia finalmente sconfitta.