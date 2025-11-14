Mondadori Store: Iniziativa “Facciamo Luce” per Combattere la Violenza sulle Donne

Dal 17 al 25 novembre, Mondadori Store promuove un'importante serie di eventi e incontri dedicati al dibattito sulla violenza di genere, per sensibilizzare e informare la comunità su questo tema cruciale. Unisciti a noi per partecipare a discussioni stimolanti e approfondimenti significativi.

La violenza contro le donne rappresenta un tema di rilevante importanza sociale e richiede una costante attenzione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Mondadori Store promuove la campagna Facciamo luce, un’iniziativa che si svolgerà dal 17 al 25 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questa problematica attraverso la cultura e il dialogo.

Un’iniziativa di sensibilizzazione culturale

La campagna Facciamo luce si concentra sull’importanza della conoscenza come strumento di cambiamento sociale.

Mondadori Store, la rete di librerie più estesa in Italia, si propone di utilizzare i propri spazi fisici e digitali per stimolare una riflessione profonda e condivisa sulla violenza di genere. Attraverso una serie di eventi e attività, l’iniziativa intende creare occasioni di confronto e di apprendimento.

Il potere dei libri e delle parole

Il claim della campagna, Facciamo luce, evidenzia il potere trasformativo della lettura. I libri e le parole sono strumenti efficaci per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Questa iniziativa sottolinea come la lettura possa contribuire a costruire una società più consapevole e attenta ai diritti delle donne.

Il programma di eventi

La settimana di eventi prenderà il via il 17 novembre, con incontri che si svolgeranno in diverse città italiane. Gli eventi saranno caratterizzati da testimonianze, dibattiti e momenti di riflessione, affrontando vari temi legati alla violenza di genere e agli stereotipi sociali.

Temi trattati e obiettivi

Tra i filoni tematici che saranno approfonditi si trovano identità e storie di donne, violenza domestica, la grammatica della maschilità, diritti e tutela e educare è prevenire. Ogni incontro rappresenta un’opportunità per ascoltare esperti, autori e voci significative del panorama culturale e sociale, creando spazi di dialogo aperti e inclusivi.

Collaborazioni e coinvolgimento della comunità

La campagna facciamo luce non si limita ai punti vendita di Mondadori Store, ma coinvolge anche realtà e associazioni del territorio.

Attraverso queste collaborazioni, l’iniziativa intende raggiungere un pubblico più ampio e favorire un dialogo costruttivo su temi di rilevante importanza.

Il calendario completo degli eventi sarà reso disponibile sul sito ufficiale di Mondadori Store, dove gli utenti potranno accedere a informazioni dettagliate e modalità di partecipazione. L’obiettivo finale consiste nel contribuire a una cultura della non violenza e del rispetto reciproco, per costruire insieme un futuro migliore.