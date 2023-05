Mon Crime – La colpevole sono io: trama e cast del film francese al cinema

Il 25 aprile 2023 è uscito in tutti i cinema il film di genere drammatico “Mon Crime – La colpevole sono io“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo film e sul cast.

Mon Crime – La colpevole sono io: la trama

“Mon Crime – La colpevole sono io” è un film di genere drammatico scritto e diretto dal regista e sceneggiatore francese François Ozon. Il film è stato girato nel 2022 a Parigi e in Belgio, più precisamente a Charleroi e Bruxelles. Questa la sinossi del film che ha già ottenuti grandi incassi:

“Parigi 1935. Madeleine Verdier, aspirante attrice convocata da un celebre produttore per un ruolo e poi aggredita, è accusata a torto del suo omicidio. Con la complicità di Pauline Mauléon, avvocato senza clienti che si incarica della sua difesa, si assume il crimine e accede alla gloria denunciando la misoginia della società e l’incompetenza della giustizia. Il tribunale diventa “teatro” della sua performance. L’ingiustizia subita commuove l’opinione pubblica, il successo è immediato. Per Madeleine comincia una nuova vita, gli ingaggi piovono coi fiori e anche le proposte di matrimonio, ma la vera colpevole bussa alla porta e reclama la sua parte.”

Il film deve essere davvero molto coinvolgente, capace di tenere fino alla fine lo spettatore col fiato sospeso.

Mon Crime – La colpevole sono io: il cast

Nel film “Mon Crime – La colpevole sono io“, troviamo nel cast l’attrice francese con origini polacche Nadia Tereszkiewicz nel ruolo della protagonista Madeleine. Nadia ha vinto il Premio César come promessa femminile nel 2023 e l’abbiamo vista recitare in film come “Io danzerò”, “Il complicato mondo do Nathalie”, “Only the Animals – Storie di spiriti amanti” e “Forever Young – Les Amandiers.” Nel ruolo di Pauline Mauléon troviamo l’attrice francese Rebecca Marder, vincitrice nel 2011 del premio come giovane speranza femminile al Festival di fiction di La Rochelle per il suo ruolo da protagonista nel film televisivo “Emma“. Altri film in cui ha recitato sono “Vento di primavera”, “La padrina – Parigi ha una nuova regina”, “Tromperie -Inganno” e “I gusti sono gusti”. La vera colpevole del crimine, ovvero la diva del cinema muto Odette Chaummette, è interpretata dall’attrice francese Isabelle Huppert, una delle attrici più premiate nella storia del cinema. Tra le tante pellicole a cui ha preso parte troviamo “Il buio nella mente”, “La storia vera della signora delle camelie”, “Le affinità elettive”, “Grazie per la cioccolata”, “Il figlio di due madri”, “La pianista”, “8 donne e un mistero”, “La commedia del potere”, “L’amore nascosto”, “Segreti di famiglia”, “Il condominio dei cuori infranti”, “Bianca come la neve”, “La promessa – Il prezzo del potere” e “L’ombra di Caravaggio”.

Nel cast del film “Mon Crime – La colpevole sono io” troviamo anche Fabrice Luchini, Dany Boon, André Dussollier e Régis Laspalès.

Mon Crime -La colpevole sono io: data di uscita

Il film “Mon Crime – La colpevole sono io” è uscito in tutti i cinema italiani lo scorso 25 aprile 2023. Il film è ancora in programmazione nella sale cinematografiche.