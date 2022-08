Sarah Hyland è un volto molto amato del mondo dello spettacolo statunitense, noto al grande pubblico internazionale soprattutto per il suo ruolo di Haley Dunphy in Modern Family, celebre serie tv comedy che l’ha portata alla ribalta.

Sarah Hyland, attrice di Modern Family, convola a nozze con Wells Adams

La giovane attrice 31enne ha catturato l’attenzione e il cuore dei fan con una lieta notizia: quella del suo matrimonio. Difatti il 20 agosto è convolata a nozze con il dj Wells Adams, noto anche come personaggio della tv americana. I due fanno coppia ormai da tempo: sono insieme dal 2017 e hanno sempre riscosso un grande successo tra i followers dell’attrice.

La loro cerimonia di nozze si è tenuta all’aperto, complice la bella stagione, nei bellissimi giardini della Sunstone Winery in California, per la precisione a Santa Ynez.

Sarah Hyland, che col suo aspetto ha sempre suscitato applausi, ha sfoggiato due diversi abiti, entrambi targati Vera Wang. Il primo è stato un vestito in seta avorio con scollo a cuore, arricchitto da un corpetto, un’ampia gonna con strascisco e spacco vertiginoso. Il secondo invece, più adatto al ricevimento, è stato un vestito bianco senza spalline e morbide maniche di tulle. Entrambe scelte che le donano molto e mettono ancora una volta in risalto la sua bellezza.

Ma a impreziosire ancora di più lo scenario ci sono stati alcuni imperdibili ospiti ben noti a tutti…

Il matrimonio di Sarah Hyland: presente il cast di Modern Family

Al matrimonio di Sarah Hyland erano difatti presenti alcuni dei membri del cast di Modern Family che, come i fan sanno, è composto da attori piuttosto affiatati tra di loro. Tra gli invitati, infatti, spiccano i nomi di Sofia Vergara (Gloria), Julie Bowen, (Claire Dunphy), Nolan Gould (Luke Dunphy) e Ariel Winter (Alex Dunphy). Una reunion improvvisata e inaspettata che ha fatto impazzire i fan, specie grazie alle molte foto condivise da Sofia Vergara in occasione dell’evento. Sono passati appena due anni dalla conclusione di Modern Family, ma il pubblico ne sente la mancanza ed è stato ben lieto di rivedere almeno parte del cast di nuovo insieme.

Non poteva poi mancare un collega con il quale Sarah Hyland ha un rapporto speciale, ovvero Jesse Tyler Ferguson, che in Modern Family interpretava il mitico zio Mitchell Pritchett. Quest’ultimo ha avuto un ruolo non da poco nel corso della cerimonia: è stato lui a officiare l’unione, unendo ufficialmente i due in matrimonio.

L’attore 46enne ha infatti scritto su Instagram: “Ho avuto il posto migliore in casa per questo straordinario matrimonio. Che onore sposare i miei due cari amici @sarahhyland e @wellsadams”. Insomma, un gesto non da poco, che conferma l’amicizia ormai consolidata tra Sarah Hyland e Jesse Tyler Ferguson.

E ora ha inizio l’avventura della coppia come sposi. Sarah la commenta così, condividendo alcune immagini della cerimonia con i suoi fan: “Signore e signori… la famiglia Adams!”. E una valanga di commenti di congratulazioni e affetto è subito giunta a sostegno della piccola e ribelle Haley Dunphy.