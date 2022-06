Modalità aereo: trama e cast

Questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, su Rai 1, andrà in onda in prima serata il film Modalità Aereo, una commedia simpatica e divertente, con un cast comico italiano d’eccezione. Ecco tutte le informazioni sulla trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Modalità Aereo, divertente commedia italiana

Il film Modalità Aereo andrà in onda questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, in prima serata su Rai 1. Sarà visibile gratuitamente anche sul sito RaiPlay nella sezione dedicata alle dirette, negli stessi orari della messa in onda televisiva. Sarà possibile vederlo anche su smartphone e tablet tramite l’app RaiPlay. Una simpatica e divertente commedia, che racchiude anche un messaggio più serio. In un mondo in cui tutti sono costantemente connessi ad internet bisogna cercare di non cedere agli eccessi, ma trovare sempre il giusto equilibrio tra la tradizione e l’innovazione.

Una pellicola ben fatta, con un cast comico italiano davvero d’eccezione, tra cui Paolo Ruffini, Lillo Petrolo, Dino Abbrescia, Violante Placido e Caterina Guzzanti. Un modo per trascorrere una serata piacevole, in famiglia, piena di serenità e anche di divertimento.

Modalità Aereo: la trama

Modalità aereo vuole lanciare un messaggio specifico che riguarda l’innovazione e l’uso eccessivo del web, con una storia tutta da ridere. Si parla di Diego, un imprenditore molto famoso, molto ricco e anche molto amato dalle donne.

Tutta la sua intera vita è racchiusa dentro uno smartphone di ultima generazione, a cui è estremamente legato, per ovvi motivi. Ivano, invece, lavora in un’impresa di pulizie e si occupa dei bagni dell’aeroporto. Non è famoso, non è ricco e non è neanche particolarmente bello. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney della durata di 24 ore, Diego dimentica accidentalmente il suo telefonino nella toilette vicino al gate, dopo essersi lavato le mani. Ivano trova lo smartphone, ma non lo restituisce al proprietario. Ha solo un giorno di tempo per riuscire a cambiare completamente la sua vita grazie a quell’oggetto e decide di sfruttarlo, iniziando ad usare il cellulare di Diego. Dopo quelle ore devastanti che Diego trascorre in “modalità aereo”, le vite dei due protagonisti cambiano profondamente e non saranno mai più le stesse.

Modalità Aereo: curiosità

La sceneggiatura del film Modalità Aereo è stata scritta da Fausto Brizzi, Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani. Si tratta di una produzione Eliseo Cinema, con Rai Cinema. Il film è stato prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da 01 Distribution. Le riprese sono durate circa due mesi e gli attori hanno dovuto girare in luoghi diversi. Tra le mete scelte ci sono Roma, la Toscana e Amsterdam. Lo scopo era quello di parlare in chiave ironica della dipendenza delle persone dalla tecnologia, in modo particolare dagli smartphone, che ormai racchiudono moltissime informazioni personali.

Modalità Aereo: il cast

Il cast di Modalità Aereo è formato da: