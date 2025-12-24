Modà: Storia Musicale e Traguardi Raggiunti della Band Italiana

Nel panorama musicale italiano, pochi gruppi possono vantare una carriera così prolifica e ricca di successi come i Modà. Fondati nel 2002 a Milano, la band ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile pop rock e testi emozionanti, diventando un punto di riferimento nel genere musicale.

Le origini della band

La storia dei Modà inizia nel 2002, quando Francesco Silvestre, noto come Kekko, insieme ai musicisti Matteo Alberti ed Enrico Palmosi, decide di formare un gruppo.

Inizialmente chiamati Pop Doc, si esibiscono in vari locali del nord Italia. Tuttavia, è solo con il cambio di nome in Modà, ispirato a una discoteca di Erba, che il gruppo inizia a farsi notare.

I primi passi nel mondo della musica

Nel 2003, la band pubblica un EP intitolato Via d’uscita, registrato presso i MassiveArtStudios di Milano. Questo primo lavoro, sebbene limitato nella distribuzione, consente ai Modà di farsi conoscere in un contesto più ampio.

L’anno successivo, il loro primo album, Ti amo veramente, esce sul mercato, accompagnato dal singolo di successo Dimmi che non hai paura.

Il successo al Festival di Sanremo e la consacrazione

Un momento cruciale per i Modà arriva nel 2005, quando partecipano al Festival di Sanremo con il brano Riesci a innamorarmi. Nonostante non superino la selezione iniziale, il loro talento viene riconosciuto dalla critica e il singolo riceve un buon riscontro.

Questo porta alla ristampa dell’album Ti amo veramente, che include anche la canzone sanremese.

La svolta con ‘Viva i romantici’

Il 2011 segna un anno fondamentale per la band con il lancio dell’album Viva i romantici, che diventa un vero e proprio fenomeno, vendendo oltre 450.000 copie. I singoli La notte, Sono già solo e Come un pittore, quest’ultimo in collaborazione con Pau Donés, contribuiscono al successo travolgente della band, portandoli a conquistare il prestigioso disco di diamante.

Evoluzioni e sfide della band

Nonostante il grande successo, i Modà affrontano anche momenti di difficoltà. Nel 2007, due membri storici lasciano il gruppo, ma Kekko decide di non fermarsi e continua a scrivere e produrre musica con una nuova formazione. Il loro terzo album, Sala d’attesa, pubblicato nel 2008, è seguito da un tour che li porta a esibirsi in oltre 50 concerti in tutta Italia.

Ritorni e nuovi progetti

Nel corso degli anni, i Modà continuano a rinnovarsi. Il loro quarto album, Gioia, è stato pubblicato nel 2013 e include brani di successo come Se si potesse non morire, che è diventato parte della colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue. La band prosegue le esibizioni e la produzione musicale, mantenendo una presenza costante e apprezzata dal pubblico.

Il futuro dei Modà

Attualmente, i Modà si preparano a festeggiare vent’anni di carriera con un tour nei teatri italiani, accompagnati da un’orchestra. Con il nuovo EP, Buona fortuna, e la partecipazione al Festival di Sanremo, i Modà dimostrano di avere ancora molto da offrire al panorama musicale italiano. La loro storia rappresenta un esempio di perseveranza e passione, in grado di ispirare nuove generazioni di artisti.