Nelle sale cinematografiche è da poco uscito “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Uno“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando uscirà la seconda parte del film con Tom Cruise.

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due: la data di uscita del film

Da ormai 25 anni la saga di “Mission Impossible” appassiona milioni di persone e con “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due“ potrebbe essere messa la parola fine al franchise d’azione con protagonista Tom Cruise. Lo scorso 12 luglio è uscito in tutti i cinema italiani la prima parte del film, ma quando uscirà il capitolo finale della saga? L’uscita di “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due” uscirà il 27 giugno del 2024, un anno dopo l’uscita della prima parte del film.

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due: di cosa parlerà il film?

Manca ancora un anno all’uscita di “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due”, perciò non abbiamo ancora molte informazioni circa la trama del film, che probabilmente sarà il capitolo finale della saga che da ben 25 anni appassiona milioni di persone. Le riprese del film sono quasi state ultimate, manca ancora una sequenza, come spiegato dal regista Christopher McQuarrie: “abbiamo girato in tutte le location internazionali, tranne una. Abbiamo girato tutte le scene d’azione, tranne la sequenza più colossale di tutte, la scena d’azione centrale che è gigantesca e diversa da qualsiasi altra scena abbiamo mai girato prima d’ora, e penso anche diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto”. Il regista ha continuato dicendo che ci sarà una scena d’azione che coinvolgerà l’intera squadra che però non hanno ancora girato e che coinvolgerà elementi con cui il regista non ha mai lavorato prima. L’obiettivo è terminare le riprese per l’inizio del prossimo anno.

Tom Cruise, inoltre, sarà protagonista di un pericoloso stunt, è stato infatti avvistato mentre era a testa in giù sull’ala di un biplano Boeing B75N1 Stearmen del 1941. Tom Cruise ha lasciato la cabina di pilotaggio per posizionarsi sull’ala sinistra del velivolo ed effettuare lo stunt. Una fonte del set ha spiegato che l’attore ha iniziato a imparare, nel 2021, come pilotare un biplano Boeing Stearman in vista proprio di “Mission Impossible – Dead Reckonig Parte Due.”

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due: il cast del film

Il protagonista indiscusso della saga di “Mission Impossible” è sempre lui, l’attore e produttore cinematografico statunitense Tom Cruise, che abbiamo visto recitare in tantissimi film nel corso della sua carriera, come ad esempio “Top Gun”, “Top Gun: Maverick”, “Vanilla Sky”, La guerra dei mondi”, “Il socio”, “Eyes Wide Shut”, con l’ex moglie Nicole Kidman, “Rain Man – l’uomo della pioggia” e “La mummia”. Nel cast dell’ultimo film ci saranno dei volti nuovi, come per esempio l’attore statunitense Holt McCallany, che interpreterà il Segretario della Difesa Bernstein e che abbiamo visto recitare in film come “La setta delle tenebre”, “Run All Night – Una notte per sopravvivere” e “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”. Anche Nick Offermen e Janet McTeer si sono unito al cast di “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte Due“.