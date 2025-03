Un dolce ricordo di un giorno speciale

Miriam Leone, l’attrice amata dal pubblico, ha recentemente condiviso sui social alcune foto inedite che la ritraggono durante la prova del suo meraviglioso abito da sposa. Questo gesto, carico di nostalgia e dolcezza, è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan, che hanno potuto rivivere insieme a lei i momenti più emozionanti del suo giorno speciale. La primavera, con il suo profumo di fiori e nuovi inizi, ha sicuramente ispirato Miriam a tornare con la mente a quel giorno indimenticabile in cui ha detto “sì” al suo grande amore, Paolo Carullo.

La scelta dell’abito da sposa

La scelta dell’abito da sposa è uno dei momenti più attesi e gioiosi per ogni futura sposa. Miriam, a quasi quattro anni dalle nozze, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram le emozioni di quel giorno. Le foto, scattate nei camerini di un negozio Dior, mostrano l’attrice visibilmente emozionata mentre prova il suo abito, disegnato dalla talentuosa stilista Maria Grazia Chiuri. “Che emozioni incredibili!” ha commentato Miriam, ricordando quei momenti speciali vissuti con la sua amica e stylist Claudia Scutti. Le immagini ritraggono Miriam in pose spontanee e giocose, con un lungo velo e un abito di pizzo che la rendeva ancora più radiosa.

Un abito da sogno e i cambi di look

Il lungo abito in pizzo, ricamato a mano con spighe di grano, è solo uno dei tre look scelti da Miriam per il suo giorno da sposa. Dopo la cerimonia, ha optato per un abito più pratico, con scollo a cuore e gonna alle caviglie, perfetto per la cena e il taglio della torta. Infine, per la festa e le danze, ha indossato un abito sottoveste dallo scollo a V, che ha esaltato la sua sensualità. Ogni abito racconta una parte della sua storia d’amore con Paolo, un uomo che ha saputo farle cambiare idea sul matrimonio, portandola a desiderare di condividere la vita con lui. La loro storia, iniziata in modo semplice e discreto, si è trasformata in un amore profondo e duraturo, celebrato anche con la nascita del loro piccolo Orlando.