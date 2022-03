Lutto nel mondo della musica mondiale: Mira Calix è morta a soli 52 anni. L’artista, che aveva un importante contratto con la Warp Records, ha perso la vita improvvisamente, ma non sono ancora state rese note le cause che hanno portato al suo decesso.

Mira Calix è morta

All’anagrafe Chantal Passamonte, Mira Calix è morta. Una notizia arrivata all’improvviso, che ha colto i suoi fan di sorpresa. Non si conoscono molti dettagli in merito al suo decesso, ma dovrebbe essere deceduta in Inghilterra. E’ qui, infatti, che si era trasferita lasciando la sua amata Africa, terra di nascita. Mira aveva soltanto 52 anni e aveva firmato un contratto molto importante con la Warp Records. La casa discografica, saputo della sua scomparsa, ha scritto un lungo comunicato di cordoglio.

Mira Calix: le cause della more

Come già sottolineato, non si conoscono i dettagli che hanno portato alla morte di Mira Calix. Al momento non sono state rese pubbliche le cause del decesso e, molto probabilmente, ciò non avverrà neanche nei prossimi giorni. Stando a quanto sostengono i beninformati, sembra che, dietro a questa decisione, ci siano motivi legati alla privacy.

La carriera di Mira Calix

Nata in Sudafrica ma per metà di origine inglese, Mira Calix si è avvicinata al mondo della musica fin da bambina.

La sua carriera, esplosa negli anni Novanta, ha preso il via grazie ad una sua dote particolare, quella di mescolare l’elettronica a strumentazioni classiche con lo xilofono, gli archi, i cori e anche il laser. Mira ha collaborato con grandi nomi della musica, come i Daft Punk. Tra i suoi album più famosi, si ricordano Eyes Against The Sun e One On One.