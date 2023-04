Ormai sono anni che il film di Minecraft è in lavorazione. Annunciato per la prima volta nel 2014, Minecraft ha finalmente una data di uscita nelle sale cinematografiche. Una notizia quasi da non credere, ma è ufficiale: il film, che avrà come protagonista Jason Momoa, arriverà davvero.

Minecraft: la data di uscita del film al cinema

Diretto dal regista Jared Hess (forse molti di voi lo conosceranno per ill film Napoleon Dynamite), il film di Minecraft, ispirato al celebre videogioco, ha una data di uscita ufficiale.

Il giorno da segnare obbligatoriamente sul calendario è i 4 aprile 2025. Ancora mancano due anni, ma già il fatto di avere certezza che uscirà, è per i fan motivo di felicità ed entusiasmo.

Nel 2019 il film era stato programmato per il 4 marzo 2022, ma la notizia è stata presto smentita e rimandata a «data da destinarsi». Dopo anni di ripensamenti, accordi, registi e pensieri, Minecraft avrà il suo debutto, questa volta per davvero.

Jason Momoa sarà uno dei protagonisti di Minecraft il film

Dopo la prima esperienza con la Warner Bros. Discovery Jason Momoa si è affezionato al clima d’azienda e ai progetti e per tali ragioni ha scelto di continuare a collaborare con lo studio. L’occasione arriva proprio con Minecraft, del quale Momoa sarà uno dei protagonisti. A quanto pare, però, Minecraft non è l’unico progetto attivo: l’attore avrebbe infatti alte opportunità ancora in cantiere. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

Accanto al grande Momoa potrebbe anche esserci un altro attore di fama mondiale: Steve Carell, ma anche questa rimane un’incognita.

Qual è la trama di Minecraft?

Considerando che il film di Minecraft uscirà nel mese di aprile 2025, è ancora molto presto per parlare sia di cast ufficiale, sia di trama ufficiale. Tuttavia, ci è dato sapere che Minecraft seguirà una ragazzina e un gruppo di improbabili avventurieri e la storia, con altissima probabilità, coinvolgerà anche l’Enderdrago, il principale responsabile della distruzione in arrivo. Gli eroi avranno una missione: salvare l’intera situazione.

Minecraft il film e i suoi problemi di produzione

Sono anni che Minecraft prova a lanciarsi sul grande schermo e sono numerosissime le date di uscita annunciate e puntualmente ritirate. Pensate che il primo annuncio arrivò nel 2014, quando la Warner Bros disse di volere lanciare un film live-action basato sul celebre videogioco. Dopo annunci e ritiri, Minecraft ha subito modifiche su modifiche e più passavano gli anni, più il tempo di attesa si dilungava. Nel 2022 era stata annunciata un’uscita ufficiale del film al cinema, tant’è che gli stessi membri dello staff di Minecraft avevano fatto uscire la notizia sul loro blog. Anche quei piani, però, furono letteralmente distrutti e la causa si è riversata tutta (e con ragione) sull’emergenza da Covid 19 che ha colpito il mondo intero, rallentando tutto, produzioni cinematografiche comprese.

Il tira e molla tra cinema e videogame può dirsi ufficiale concluso: Minecraft il film si farà e uscirà il 4 aprile 2025, con Jason Momoa prontissimo a buttarsi in una nuova incredibile avventura.