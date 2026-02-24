Millie Bobby Brown: compleanno a tema Bridgerton e Marie Antoinette per i 22 anni

Millie Bobby Brown ha soffiato 22 candeline il 19 febbraio con una festa in stile Marie Antoinette, tra co-star di Stranger Things, costumi regency e dettagli glamour

Fonti e segnalazioni confermano che Millie Bobby Brown ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno con una cena privata il 19 febbraio, trasformata in una sorta di tableaux vivante. L’atmosfera richiamava immediatamente Marie Antoinette e l’estetica di Bridgerton: mise d’epoca, acconciature pompose e gioielli scenografici hanno dominato la scena, pensati non solo per il gusto ma anche per la resa fotografica. L’evento è sembrato progettato per segnare un passaggio d’immagine, una piccola messa in scena che guarda tanto al privato quanto alla circolazione di immagini selezionate.

Le prove raccolte descrivono una serata dall’impronta teatrale. Gli ospiti hanno trovato corsetti, parrucche e perle ovunque; tende, rouches e un’illuminazione studiata hanno ricreato un set che alternava rimandi storici e dettagli contemporanei. Diverse aree erano allestite appositamente per scatti e ritratti, segno che l’estetica dell’evento era pensata per essere catturata e condivisa.

Ambientazione e dress code

L’allestimento mescolava il gusto regency con accenti barocchi: predominio di rosa confetto, tessuti vaporosi e decorazioni opulente.

Il dress code invitava a giocare con corsetti, gonne ampie, parrucche elaborate e accessori in perla, ma spesso inserendo un twist moderno — piccoli tocchi che rendevano il look attuale e fotografico. Il risultato era un equilibrio tra passato e presente, un mood già noto nelle feste di molti volti del mondo dello spettacolo.

Dettagli sartoriali e beauty

Tra i capi più fotografati c’era un corsetto in jacquard pesca, con maniche a sbuffo e rouches, abbinato a tulle e file di perle.

Millie ha sfoggiato una parrucca bionda ad alto volume, impreziosita da piume, nastri e gioielli; il make‑up, sui toni pallidi con un blush rosato, riprendeva l’estetica d’epoca ma in chiave contemporanea. Il mix ha spinto verso un “historicalcore” contaminato da tendenze come il balletcore: un gioco di riferimenti che funziona bene in fotografia.

Ospiti e atmosfera

Tra gli invitati figuravano amici stretti e colleghi: alcuni co‑star della serie (David Harbour e Jamie Campbell Bower), registi, amici di lunga data e familiari.

La selezione degli ospiti — personale ma con legami professionali consolidati — ha dato alla festa un tono intimo ma curato, dove mondanità e affetti si sono intrecciati senza soluzione di continuità.

La famiglia e la dimensione privata

Accanto alla componente più scenografica, Millie ha voluto celebrare la famiglia: il marito Jake Bongiovi era presente, mentre la loro figlia non era tra gli ospiti per ragioni legate all’età. In interviste recenti Millie ha parlato della maternità come di una svolta che ha rimodellato le sue priorità e l’attenzione ai piccoli gesti quotidiani — un lato più intimo che ha convissuto con lo spettacolo della serata.

Look chiave e influenze moda

Il guardaroba della serata richiamava immagini di corte: corsetti abbinati a bloomers ruffly e contrasti tra sensualità e citazione storica. In altri momenti Millie ha optato per un bralette rosa con dettagli decorativi e calze con pizzo, mescolando costume e lingerie in una dichiarazione di stile che potrebbe diventare fonte d’ispirazione per altri personaggi pubblici.

Trend in vetrina

Questa festa ha messo sotto i riflettori alcuni trend che si stanno riproponendo: il ritorno dei corsetti come capo centrale, l’uso della parrucca come accessorio scenografico e la centralità di perle e rouches. Sempre più celebrità reinterpretano riferimenti storici in modo giocoso e “fotogenico”, trasformando eventi privati in veri e propri set visivi pensati per la condivisione.

Cosa seguire

L’attenzione sartoriale e il tema dichiarato della serata potrebbero anticipare una tendenza più ampia negli eventi mondani: nei prossimi mesi vale la pena osservare le prossime apparizioni per capire se queste scelte si ripeteranno e diventeranno codice comune tra le star.